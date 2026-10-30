Badanie ICES, którym kierowała badaczka Uniwersytetu w Toronto Angela Jerath, wykazało związek między leczeniem przez lekarki a niższymi wskaźnikami śmiertelności i ponownych hospitalizacji wśród pacjentów szpitalnych. Informuje o tym News-Medical.

Dane niemal miliona pacjentów

Naukowcy przeanalizowali dane 958 150 dorosłych hospitalizowanych z jednym z siedmiu powszechnych rozpoznań medycznych w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2022 roku. Wśród tych rozpoznań znalazły się ostry zawał mięśnia sercowego i zapalenie płuc.

Pod opieką lekarek było 259 759 pacjentów, a lekarzy mężczyzn — 698 391. Ponieważ podczas pobytu w szpitalu opiekę nad pacjentem może sprawować kilku specjalistów, autorzy ocenili również związek wyników leczenia z udziałem opieki medycznej świadczonej przez lekarki.

Wyniki po 30 dniach

30-dniowa śmiertelność wśród pacjentów, za których odpowiadały lekarki, wyniosła 12,3%, podczas gdy wśród pacjentów lekarzy mężczyzn — 13,7%. Częstość ponownych hospitalizacji była również nieco niższa: odpowiednio 18,6% wobec 18,9%.

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Większy udział opieki świadczonej przez lekarki podczas hospitalizacji był również związany z o 7% niższym prawdopodobieństwem zgonu w ciągu 30 dni. Podobne wzorce badacze zaobserwowali po 90 dniach i po roku.

Możliwe wyjaśnienia

Autorzy przypuszczają, że różnica może być związana z komunikacją bardziej ukierunkowaną na pacjenta oraz z większą ilością czasu, jaki lekarki poświęcają chorym. Mogą one również częściej zalecać leczenie zgodne z wytycznymi klinicznymi, konsultować się z kolegami i angażować pacjentów w podejmowanie decyzji.

Jerath podkreśliła, że celem badania nie jest faworyzowanie jednej grupy lekarzy, lecz identyfikacja praktyk i podejść, które mogą poprawić opiekę medyczną. Badacze zalecili dalsze ustalenie, czy praktyka kliniczna różni się w zależności od płci lekarza oraz czy wnioski można rozszerzyć na inne systemy opieki zdrowotnej i kraje. Praca „Physician sex and outcomes among hospitalized patients” ukazała się w październikowym wydaniu JAMA Network Open.

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