Międzynarodowa grupa naukowców analizująca dane z magnetoencefalografii zebrane w Imperial College London w Wielkiej Brytanii ustaliła, że LSD nie tylko osłabia niektóre rytmy mózgowe, lecz także je przyspiesza i sprawia, że sygnały mózgowe stają się bardziej złożone. Wyniki badania opublikowano 7 października 2026 roku w czasopiśmie Communications Biology, informuje News-Medical.

Naukowcy przeanalizowali zapisy pól magnetycznych powstających w wyniku aktywności neuronów. W badaniu uczestniczyło 17 zdrowych ochotników, z których każdy przeszedł dwie sesje w odstępie dwóch tygodni. W czasie jednej sesji uczestnikom podawano dożylnie 75 mikrogramów LSD, a podczas drugiej — placebo w postaci roztworu soli fizjologicznej.

Szybsze rytmy alfa i beta

Pod wpływem LSD fale alfa w dużych obszarach kory mózgowej przyspieszały o około 2 herce, a fale beta — o około 5 herców. Rytmy alfa zazwyczaj dominują w stanie spoczynku przy zamkniętych oczach, natomiast rytmy beta wiąże się między innymi z koncentracją i podejmowaniem decyzji.

Wcześniej spadek intensywności takich fal pod wpływem psychodelików interpretowano głównie jako desynchronizację, czyli mniej skoordynowaną aktywność neuronów. Autorzy pracy zaznaczyli, że standardowe metody analizy nie zawsze pozwalały odróżnić rzeczywiste osłabienie rytmu od zmiany jego częstotliwości. Zdaniem profesora Karima Jerbiego ignorowanie przesunięcia w stronę szybszych rytmów może prowadzić do błędnej interpretacji wpływu LSD na mózg.

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Bardziej złożone i mniej przewidywalne sygnały

Naukowcy odnotowali również wzrost wymiaru fraktalnego i różnorodności wzorców w sygnałach mózgowych. Oznacza to, że aktywność mózgu pod wpływem LSD stawała się bardziej szczegółowa, nieregularna i mniej przewidywalna. Zmiany te były najbardziej wyraźne w obszarach związanych z percepcją sensoryczną, językiem, emocjami i wyobrażeniami umysłowymi. Kora ruchowa przeszła przy tym stosunkowo niewielkie zmiany.

Algorytm uczenia maszynowego, wyszkolony do rozróżniania sesji z LSD i placebo wyłącznie na podstawie sygnałów mózgowych, poprawnie klasyfikował je w 88% przypadków, wobec 50% przy losowym wyborze. Jednocześnie badanie nie oceniało terapeutycznego efektu substancji, ponieważ przeprowadzono je wśród zdrowych osób po jednorazowym podaniu.

W dalszych badaniach naukowcy porównują już wpływ LSD, psylocybiny i dimetylotryptaminy na aktywność mózgu. Ich celem jest dokładniejsze określenie zmian charakterystycznych dla każdej substancji oraz, w przyszłości, przewidywanie indywidualnej reakcji pacjentów na leczenie.

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