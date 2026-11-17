W dniach 17–18 listopada spodziewana jest zmiana aktywności słonecznej, która może wpływać na sytuację geomagnetyczną na Ziemi. Niektóre osoby podczas burz magnetycznych mogą skarżyć się na bóle głowy, zmęczenie i zwiększony poziom stresu, jednak bezpośredni wpływ takich zjawisk na samopoczucie nie został naukowo udowodniony.

Aktywność geomagnetyczna jest mierzona w skali od 0 do 9. Do jej oznaczenia stosuje się planetarny indeks K – jeśli wartość wynosi 5 lub więcej, mamy do czynienia z silną burzą magnetyczną.

We wtorek, 17 listopada, spodziewana jest aktywność słoneczna o indeksie K wynoszącym 4,7 (poziom żółty), co odpowiada średnim burzom magnetycznym.

W środę, 18 listopada, spodziewana jest aktywność słoneczna o indeksie K wynoszącym 4,7 (poziom żółty), co odpowiada średnim burzom magnetycznym.

Należy podkreślić, że prognozy burz magnetycznych mogą ulegać zmianom, ponieważ badacze aktywności słonecznej aktualizują swoje dane co trzy godziny. Dlatego zalecamy regularne śledzenie zmian

Źródło: Centrum Prognozowania Pogody Kosmicznej (SWPC) NOAA

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