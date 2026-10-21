Burze magnetyczne w dniach 21–22 października 2026 r. – czego można się spodziewać po aktywności słonecznej
W dniach 21–22 października spodziewana jest zmiana aktywności słonecznej, która może wpływać na sytuację geomagnetyczną. Niektóre osoby podczas burz magnetycznych skarżą się na bóle głowy, zmęczenie i stres, jednak bezpośredni związek tych objawów z zaburzeniami geomagnetycznymi nie ma przekonującego naukowego potwierdzenia.
Aktywność geomagnetyczna jest mierzona w skali od 0 do 9. Do jej oznaczenia stosuje się planetarny indeks K – jeśli wartość wynosi 5 lub więcej, oznacza to silną burzę magnetyczną.
W środę, 21 października, spodziewana jest aktywność słoneczna o indeksie K wynoszącym 3,7 (poziom zielony), co odpowiada słabym burzom magnetycznym.
W czwartek, 22 października, spodziewana jest aktywność słoneczna o indeksie K wynoszącym 2,7 (poziom zielony), co odpowiada słabym burzom magnetycznym.
Należy podkreślić, że prognozy burz magnetycznych mogą ulegać zmianom, ponieważ badacze aktywności słonecznej aktualizują swoje dane co trzy godziny. Dlatego zalecamy regularne śledzenie zmian
Źródło: Centrum Prognozowania Pogody Kosmicznej (SWPC) NOAA
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