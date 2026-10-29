Burze magnetyczne w dniach 29–30 października 2026 r. oraz prognoza aktywności słonecznej

W dniach 29–30 października spodziewana jest zmiana aktywności słonecznej, która może wpływać na sytuację geomagnetyczną na Ziemi. Niektóre osoby w okresach zaburzeń geomagnetycznych skarżą się na bóle głowy, zmęczenie i stres, jednak dane naukowe dotyczące bezpośredniego wpływu burz magnetycznych na samopoczucie pozostają niejednoznaczne.

Aktywność geomagnetyczna jest mierzona w skali od 0 do 9. Do jej oznaczenia stosuje się planetarny indeks K – jeśli wartość wynosi 5 lub więcej, mamy do czynienia z silną burzą magnetyczną.

W czwartek, 29 października, spodziewana jest aktywność słoneczna o indeksie K wynoszącym 1,7 (poziom zielony), co odpowiada słabym burzom magnetycznym.

W piątek, 30 października, spodziewana jest aktywność słoneczna o indeksie K wynoszącym 3 (poziom zielony), co odpowiada słabym burzom magnetycznym.

Należy podkreślić, że prognozy burz magnetycznych mogą ulegać zmianom, ponieważ badacze aktywności słonecznej aktualizują swoje dane co trzy godziny. Dlatego zalecamy regularne śledzenie zmian

Źródło: Centrum Prognozowania Pogody Kosmicznej (SWPC) NOAA

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