Burze magnetyczne w dniach 3–4 listopada 2026 r. oraz prognoza aktywności słonecznej

W dniach 3–4 listopada spodziewany jest pewien poziom aktywności słonecznej, któremu mogą towarzyszyć zaburzenia geomagnetyczne. Niektórzy ludzie w takich okresach skarżą się na bóle głowy, zmęczenie i stres, jednak bezpośredni wpływ burz magnetycznych na samopoczucie nie został naukowo potwierdzony.

Aktywność geomagnetyczna jest mierzona w skali od 0 do 9. Do jej oznaczenia stosuje się indeks K, przy czym wartość 5 i wyższa oznacza silną burzę magnetyczną.

We wtorek, 3 listopada, spodziewana jest aktywność słoneczna o indeksie K wynoszącym 2 (poziom zielony), co odpowiada słabym burzom magnetycznym.

W środę, 4 listopada, spodziewana jest aktywność słoneczna o indeksie K wynoszącym 2 (poziom zielony), co odpowiada słabym burzom magnetycznym.

Należy pamiętać, że prognozy burz magnetycznych mogą ulegać zmianom, ponieważ badacze aktywności słonecznej aktualizują swoje dane co trzy godziny. Dlatego zalecamy regularne śledzenie zmian.

Źródło: Centrum Prognozowania Pogody Kosmicznej (SWPC) NOAA

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