Badanie w Szwecji wykazało związek między zawodowym kontaktem ze środkami smarnymi na bazie ropy naftowej a wyższymi szansami wystąpienia stwardnienia rozsianego. Chodzi między innymi o olej silnikowy i hydrauliczny, ciecze obróbkowe do metali oraz olej do szalunków. O wynikach pracy opublikowanej 4 listopada 2026 roku w czasopiśmie Neurology informuje News-Medical.

Dane prawie dziewięciu tysięcy uczestników

Naukowcy przeanalizowali dane 2872 osób z niedawno zdiagnozowanym stwardnieniem rozsianym oraz 6122 osób bez tej choroby. Uczestników dopasowano pod względem wieku, płci i miejsca zamieszkania; ich średni wiek wynosił 35 lat. Wszyscy mieszkali w Szwecji i wypełniali ankiety dotyczące historii zatrudnienia oraz możliwego kontaktu z odpowiednimi substancjami.

Za zawodowy kontakt badacze uznali pracę z co najmniej jedną z tych substancji przed rokiem pojawienia się pierwszego objawu SM. Taki kontakt zgłosiło 251 osób ze stwardnieniem rozsianym, czyli 8,7%, oraz 399 uczestników grupy kontrolnej, czyli 6,5%.

Po uwzględnieniu wieku, płci, miejsca zamieszkania, palenia tytoniu i innych czynników uczestnicy, którzy zgłosili kontakt ze środkami smarnymi, mieli o 38% wyższe szanse na SM niż osoby, które takiego kontaktu nie zgłosiły.

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Czas trwania kontaktu i ograniczenia

Szanse na SM rosły o 2% z każdym dodatkowym rokiem kontaktu oraz o 2% z każdą dodatkową godziną kontaktu tygodniowo. W odrębnej analizie uczestników, którzy byli narażeni co najmniej siedem lat przed pierwszym objawem, związek się utrzymał: szanse na SM były o 55% wyższe.

Do powszechnych zawodów uczestników mających kontakt z tymi substancjami należały obróbka metali, budownictwo, naprawa samochodów i konserwacja maszyn. Badacze stwierdzili również silniejszą interakcję wpływu środków smarnych z paleniem tytoniu i pewnymi cechami genetycznymi. Jednocześnie grupa uczestników, którzy mieli wszystkie rozpatrywane czynniki, była niewielka — 16 osób z SM i dwie bez niego — dlatego taka ocena jest mniej precyzyjna.

Autorzy podkreślili, że praca wskazuje na związek, a nie dowodzi, że środki smarne powodują stwardnienie rozsiane. Ograniczenia badania obejmują samoocenę kontaktu z substancjami oraz możliwy wpływ innych czynników związanych z miejscem pracy. Wnioski wymagają potwierdzenia w innych grupach populacji.

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