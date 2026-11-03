Szpitale Mater w Brisbane i Springfield w Australii na stałe zamkną własne usługi patologiczne i przekażą je wyspecjalizowanym zewnętrznym wykonawcom. Decyzję podjęto w związku z dochodzeniem dotyczącym możliwego narażenia na formaldehyd w laboratorium Mater Brisbane, a także z powodu niestabilności finansowej tego obszaru. Poinformował o tym The Guardian.

Zamknięcie laboratorium

Zmiany dotkną około 400 pracowników obu szpitali. Wśród jednostek, które zostaną zamknięte, jest laboratorium badające tkanki i komórki płodów oraz noworodków w przypadkach nieoczekiwanych zgonów.

Laboratorium patologii anatomicznej w Brisbane zamknięto 24 września z powodu obaw, że personel mógł mieć kontakt z formaliną. Jest to ciecz składająca się z wody i formaldehydu, uznawana za niebezpieczną substancję chemiczną. Narażenie na nią może powodować podrażnienie oczu, nosa i dróg oddechowych, reakcje alergiczne, a także wiąże się ze zwiększonym ryzykiem niektórych rodzajów nowotworów.

Pracownikom laboratorium polecono, jako środek ostrożności, używać środków ochrony dróg oddechowych i osobistych urządzeń do monitorowania narażenia na substancje. Po pobraniu 17 próbek 21 września jeden z pracowników otrzymał wynik przekraczający normy narażenia zawodowego. Mater oświadczył, że dochodzenie w sprawie tego anomalnego wyniku trwa.

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Outsourcing wszystkich usług patologicznych

Mater poinformował, że wznowienie pracy laboratorium wymagałoby znaczących długoterminowych zmian infrastrukturalnych i dużych inwestycji. Przedstawiciel sieci zaznaczył, że kwestię tę rozpatrywano wraz z szerszą oceną rentowności działalności patologicznej, a obecny model jej funkcjonowania nie jest trwały w długiej perspektywie.

Wszystkie usługi patologiczne w szpitalach Mater w Brisbane i Springfield zostaną przekazane wyspecjalizowanym wykonawcom, w tym Sullivan Nicolaides Pathology oraz Pathology Queensland. Przedstawiciel Queensland Health oświadczył, że Pathology Queensland przejmie niewielki wzrost liczby sekcji perinatalnych w ramach istniejących możliwości. Resort poinformował również, że będzie współpracował z Mater, aby pacjenci mieli dostęp do niezbędnych usług patologicznych.

Sekretarz United Workers Union Queensland Fiona Scalon powiedziała, że pracownicy mogą znacznie ucierpieć, jeśli nie znajdą się dla nich możliwości przeniesienia. Według niej przejście do innych pracodawców może oznaczać utratę części dochodów i warunków zatrudnienia, nawet jeśli osoby nadal będą wykonywać tę samą pracę.

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