W USA w hrabstwach z większym odsetkiem osób mających niespłacone długi medyczne odnotowano wyższe wskaźniki zachorowalności na kilka powszechnych nowotworów w późnych stadiach. Wynika to z badania opublikowanego w czasopiśmie JAMA Network Open, informuje News-Medical.

Dane z niemal trzech tysięcy hrabstw

Naukowcy przeanalizowali dane z 2958 hrabstw w USA. Porównali odsetek osób z długami medycznymi przekazanymi do windykacji w 2016 roku ze wskaźnikami zachorowalności na raka w latach 2017–2021. Za późne stadium uznano regionalne lub odległe rozprzestrzenienie się choroby.

Średnio długi medyczne przekazane do windykacji miało 21,1% osób z wpisem w biurze kredytowym w hrabstwach objętych analizą. Wyższy poziom takich długów odnotowano na obszarach wiejskich, a także w hrabstwach o większej podatności społecznej oraz z większym odsetkiem bezrobotnych i nieubezpieczonych mieszkańców. Naukowcy uwzględnili podatność społeczną, miejski lub wiejski charakter hrabstwa, gęstość lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, różnice między stanami oraz liczbę ludności.

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Najsilniejszy związek dotyczył raka płuc

Każdy wzrost rozpowszechnienia długów medycznych o 10 punktów procentowych wiązał się ze wzrostem częstości późnych stadiów raka płuc o 5,15 przypadku na 100 tys. osobolat. Stwierdzono również wzrost wskaźników dla raka jelita grubego i odbytnicy — o 0,69 przypadku, czerniaka — o 0,59, raka szyjki macicy — o 0,39, raka nerki i miedniczki nerkowej — o 0,38, raka pęcherza moczowego — o 0,24 oraz raka głowy i szyi — o 0,92 przypadku na 100 tys. osobolat.

W głównej analizie nie odnotowano statystycznie istotnego związku dla raka piersi. Jednocześnie większe rozpowszechnienie długów medycznych wiązało się z niższą częstością późnych stadiów raka prostaty. Autorzy zaznaczyli, że może to odzwierciedlać mniejszą intensywność badań przesiewowych i diagnostyki, a nie mniejszą rzeczywistą częstość występowania choroby.

Badanie ma charakter ekologiczny, czyli populacyjny, dlatego nie dowodzi, że to właśnie długi medyczne spowodowały późniejsze wykrywanie raka. Nie ustala również, czy osoby z długami były tymi samymi pacjentami, u których zdiagnozowano raka. Na wyniki mogły wpływać także inne czynniki społeczno-ekonomiczne, behawioralne i związane z systemem opieki zdrowotnej.

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