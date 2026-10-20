Menopauza występująca przed 40. rokiem życia wiąże się z wyższym ryzykiem chorób układu krążenia i rozwoju choroby wieńcowej. Wyniki tego badania zostaną przedstawione 20–24 października 2026 roku na dorocznym spotkaniu The Menopause Society w San Diego w USA, informuje News-Medical.

Dane ponad 4 700 uczestniczek

Naukowcy przeanalizowali dane ponad 4 700 kobiet po menopauzie w wieku od 45 do 64 lat. Średni okres obserwacji wyniósł 21,4 roku, a w tym czasie wśród uczestniczek odnotowano 1 570 zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Za przedwczesną uznaje się menopauzę, która występuje przed 40. rokiem życia. Według The Menopause Society doświadcza jej około 1% kobiet. Wcześniej przedwczesną menopauzę wiązano z wyższym ryzykiem chorób układu krążenia i osteoporozy.

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Wyższy poziom insuliny

W porównaniu z uczestniczkami, u których menopauza wystąpiła w wieku 45 lat lub później, kobiety z menopauzą przed 40. rokiem życia miały wyższe ryzyko chorób układu krążenia i choroby wieńcowej. Jednocześnie naukowcy nie stwierdzili związku przedwczesnej menopauzy ze zwiększonym ryzykiem udaru mózgu lub niewydolności serca.

U kobiet z menopauzą przed 40. rokiem życia poziom insuliny był o 9,3% wyższy niż w grupie porównawczej, podczas gdy poziom glukozy na czczo nie różnił się. Pierwsza autorka badania, dr Zailing Xin, zaznaczyła, że insulinooporność może być jednym z mechanizmów łączących przedwczesną menopauzę z wyższym ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Menopauza w wieku 40–44 lat

Menopauza w wieku od 40 do 44 lat, określona w badaniu jako wczesna, nie wiązała się ze wzrostem ryzyka żadnego z ocenianych problemów sercowo-naczyniowych.

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