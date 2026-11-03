W Stanach Zjednoczonych mniej niż 19% osób z zespołem post-COVID, którego objawy dotyczyły kilku układów organizmu, miało trwałą poprawę stanu w ciągu trzech lat. Do takich wniosków doszli autorzy badania z udziałem 1019 dorosłych, u których prawdopodobny zespół post-COVID utrzymywał się rok po pierwotnym zakażeniu.

Ogółem około połowa uczestników w ciągu kolejnych trzech lat wykazała trwałe osłabienie objawów, a około jedna czwarta osiągnęła pełną remisję. Jednocześnie wyniki znacząco różniły się w zależności od objawów choroby, informuje The Japan Times.

Różne grupy objawów

Około 60% uczestników, u których dominowały zmiany węchu lub smaku, poprawiło się w ciągu trzech lat. Dla grupy z wieloukładowymi objawami wskaźnik ten wyniósł mniej niż 19%.

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Zespół post-COVID może powodować zmęczenie, zaburzenia poznawcze, zawroty głowy, przyspieszone bicie serca, duszność oraz pogorszenie samopoczucia po nawet umiarkowanej aktywności fizycznej lub umysłowej. Według materiału nie ma zatwierdzonego leczenia tego stanu.

Jak oceniano poprawę

Badanie przeprowadzono w ramach inicjatywy Recover, finansowanej przez Narodowe Instytuty Zdrowia USA. Uczestników uznawano za osoby, których stan się poprawił, jeśli ich wskaźnik objawów pozostawał poniżej progu prawdopodobnego zespołu post-COVID podczas dwóch kolejnych wizyt.

Ziyad Al-Aly, dyrektor Centrum Epidemiologii Klinicznej systemu opieki zdrowotnej weteranów w St. Louis, który nie brał udziału w pracy, zauważył, że indeks objawów w dużej mierze uwzględnia utratę węchu lub smaku oraz przewlekły kaszel. Nisreen Alwan, profesorka zdrowia publicznego na Uniwersytecie w Southampton, również zaznaczyła, że indeks ten nie przeszedł jeszcze niezależnej walidacji w innych populacjach, a objawy mogą wahać się między poprawą a nawrotami.

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