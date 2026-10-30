Systematyczny przegląd pięciu badań nie wykazał statystycznie istotnej poprawy funkcji poznawczych u kobiet po menopauzie otrzymujących terapię testosteronem. Poinformował o tym News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Reproduction and Fertility.

Co przeanalizowali badacze

Autorzy pracy przeanalizowali pięć dostępnych badań z udziałem kobiet w wieku od 41 do 65 lat, aby ocenić, czy testosteron wpływa na myślenie i pamięć w trakcie menopauzy i po niej. Badali funkcje wykonawcze, uczenie się werbalne i pamięć, a także uczenie się wzrokowo-przestrzenne i pamięć.

Uczestniczki otrzymywały testosteron lub placebo codziennie, co tydzień albo co miesiąc. Czas trwania takiego leczenia w poszczególnych pracach wynosił od czterech do 26 tygodni. Do metaanalizy badacze wykorzystali wyniki trzech randomizowanych badań kontrolowanych obejmujących łącznie 244 uczestniczki.

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Ograniczone dowody

Według wyników metaanalizy nie odnotowano statystycznie istotnej różnicy w zakresie wskaźników poznawczych między grupami otrzymującymi testosteron i placebo. Autorzy podkreślili jednocześnie, że nie dowodzi to braku działania testosteronu, lecz wskazuje na niewystarczalność dostępnych dowodów do wyciągnięcia ostatecznych wniosków.

Badacze zaznaczyli, że liczba dostępnych prac i wielkość próbek były ograniczone. Dane do przeglądu pochodziły z Australii, Kanady, USA i Szwecji. Przyszłe badania, zdaniem autorów, powinny pomóc lepiej ustalić możliwy związek między terapią testosteronem, pamięcią i zmianami w myśleniu podczas menopauzy.

Skargi na tak zwaną mgłę mózgową w okresie menopauzy mogą obejmować trudności z przypominaniem sobie słów i liczb, koncentracją uwagi, zapominanie oraz skłonność do gubienia rzeczy. Obecne zalecenia Brytyjskiego Towarzystwa Menopauzalnego i Międzynarodowego Towarzystwa Menopauzalnego popierają stosowanie testosteronu w leczeniu niskiego libido, podczas gdy jego wpływ na myślenie i pamięć pozostaje niewystarczająco zbadany.

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