Przegląd systematyczny i metaanaliza randomizowanych badań wykazały, że spożywanie orzechów wiąże się z niewielkim zmniejszeniem masy tłuszczowej bez statystycznie istotnej zmiany masy ciała, wskaźnika masy ciała ani obwodu talii. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Foods informuje News-Medical.

Zmiany składu ciała bez utraty masy ciała

Autorzy przeanalizowali 154 publikacje reprezentujące 119 unikalnych randomizowanych badań kontrolowanych wśród osób dorosłych. Do ilościowej metaanalizy włączono 102 publikacje. Mediana czasu obserwacji wyniosła 21 tygodni, chociaż czas trwania poszczególnych badań znacznie się różnił.

Średnio spożywanie orzechów wiązało się ze zmniejszeniem udziału masy tłuszczowej o około 0,3 punktu procentowego, a bezwzględnej masy tłuszczowej o 0,41 kg. Udział beztłuszczowej masy ciała wzrósł o 0,71 punktu procentowego, jednak jego wartość bezwzględna nie zmieniła się w sposób statystycznie istotny. Oznacza to, że wyniki nie potwierdzają przyrostu masy mięśniowej.

Uczestnicy badań, którzy jedli orzechy, zgłaszali wzrost wartości energetycznej diety o około 120 kcal dziennie. Jednocześnie autorzy nie odnotowali istotnego wzrostu masy ciała i nie ustalili, dlaczego wyższe deklarowane spożycie energii nie prowadziło do mierzalnego przyrostu masy ciała.

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Wpływ na cholesterol

Metaanaliza powiązała również orzechy z niewielkim obniżeniem cholesterolu całkowitego, cholesterolu lipoprotein o niskiej gęstości oraz triglicerydów. Nie stwierdzono istotnego wpływu na poziom cholesterolu lipoprotein o wysokiej gęstości. Jednocześnie autorzy ocenili wiarygodność dowodów dotyczących triglicerydów jako bardzo niską.

Naukowcy osobno porównali orzechy z przewagą jednonienasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Statystycznie istotne zmniejszenie masy tłuszczowej o około 0,42 kg stwierdzono jedynie w podgrupie orzechów bogatych w tłuszcze jednonienasycone. Różnice między dwiema podgrupami nie były jednak istotne, dlatego nie ustalono przewagi jednego rodzaju orzechów nad drugim.

Ograniczenia badania

Autorzy zaznaczyli, że zastosowany próg podziału orzechów według składu kwasów tłuszczowych nie został zwalidowany dla poszczególnych produktów. W badaniach stosowano również różne metody oceny składu ciała, w tym absorpcjometrię rentgenowską o podwójnej energii oraz analizę bioimpedancji. Wiarygodność dowodów dotyczących zmian masy tłuszczowej i jej udziału oceniono jako umiarkowaną, a w odniesieniu do masy ciała, wskaźnika masy ciała, cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL — jako niską.

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