Systematyczny przegląd i metaanaliza 19 badań obserwacyjnych z udziałem niemal 16 milionów osób na trzech kontynentach wykazały związek między zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) a wyższymi wskaźnikami śmiertelności. Jak informuje News-Medical, wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie JAMA Network Open.

Wyższe wskaźniki z różnych przyczyn

Autorzy przeanalizowali badania, które przez kilka lat porównywały śmiertelność osób ze zdiagnozowanym ADHD i bez takiej diagnozy. W niektórych pracach uczestników obserwowano przez ponad 20 lat.

Z metaanalizy wynika, że śmiertelność ze wszystkich przyczyn wśród osób z ADHD była o 70% wyższa. Wskaźnik zgonów w wyniku samobójstwa był wyższy o 90%, zgonów z powodu urazów — zarówno umyślnych, jak i nieumyślnych — o 55%, a śmiertelność z przyczyn naturalnych o 27%.

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Badacze zauważyli, że osoby z ADHD częściej mają problemy ze zdrowiem psychicznym i mogą doświadczać trudności z regulacją emocji, kontrolą impulsów oraz skłonnością do ryzykownych zachowań. Wśród możliwych czynników wymieniono także wykluczenie społeczne, stygmatyzację, trudności w dostępie do opieki medycznej oraz w przestrzeganiu leczenia.

Dane dotyczące leków są ograniczone

Osobno autorzy ustalili, że wśród osób z ADHD przyjmowanie leków stosowanych w leczeniu tego zaburzenia wiązało się z o 25% niższym ryzykiem zgonu. Wniosek ten opiera się jednak tylko na trzech z 19 uwzględnionych badań.

Naukowcy podkreślili, że wszystkie prace objęte przeglądem miały charakter obserwacyjny, dlatego nie pozwalają ustalić związku przyczynowo-skutkowego między ADHD, leczeniem a śmiertelnością. Wyniki poszczególnych badań znacznie różniły się także pod względem skali wykazanego ryzyka.

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