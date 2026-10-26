Systematyczny przegląd 21 badań z udziałem 24 523 kobiet z różnych krajów wykazał związek między etapami menopauzy a szansami zgłaszania objawów lęku. Szanse te były najwyższe wśród kobiet w okresie perimenopauzy, czyli okresie przejściowym przed menopauzą. O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie Scientific Reports informuje News-Medical.

Wyniki metaanalizy

Do metaanalizy włączono 15 badań. W porównaniu z kobietami w okresie premenopauzy uczestniczki w perimenopauzie miały o 59% wyższe szanse zgłaszania objawów lęku.

W przypadku kobiet po menopauzie szanse te były o 63% wyższe niż w premenopauzie. Jednocześnie bezpośrednie porównanie wykazało, że po menopauzie szanse zgłaszania objawów lękowych były o 21% niższe niż w perimenopauzie. Autorzy zaznaczyli, że wyniki poszczególnych badań znacznie się różniły.

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Ograniczenia badania

Przegląd nie stwierdza, że menopauza powoduje lęk ani że objawy koniecznie nasilają się z czasem u każdej kobiety. Badacze analizowali badania obserwacyjne, w których stosowano różne narzędzia oceny lęku, w tym HADS, STAI i GAD-7.

Autorzy przypuszczają, że na objawy mogą wpływać wahania hormonalne, objawy naczynioruchowe, zaburzenia snu i stresory społeczne, jednak mechanizmy te nie zostały bezpośrednio zbadane. Na wyniki mogły również wpływać wcześniejsze doświadczenia lęku, problemy ze snem i czynniki psychospołeczne.

Naukowcy wskazali, że lekarze powinni pytać pacjentki o objawy lęku obok naczynioruchowych objawów menopauzy oraz, w razie potrzeby, kierować je do odpowiedniego wsparcia psychospołecznego.

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