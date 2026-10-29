Naukowcy z MD Anderson Cancer Center Uniwersytetu Teksańskiego opisali mechanizm, który umożliwia komórkom nowotworowym selektywne zwiększanie produkcji białek ważnych dla wzrostu guzów, w tym KRAS. Jak informuje News-Medical, wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature Cell Biology.

Rola enzymu METTL13

KRAS należy do genów, których mutacje często występują w chorobach nowotworowych. Sprzyja wzrostowi guzów, w tym w wielu przypadkach raka płuc i trzustki. Chociaż leki ukierunkowane na KRAS już poprawiły wyniki leczenia części pacjentów, guzy mogą z czasem się adaptować i nabywać oporność na terapię.

Autorzy badania ustalili, że METTL13 dodaje chemiczny znacznik — metylację — do jednego z białek zaangażowanych w syntezę innych białek. Taka modyfikacja pomaga komórkom skuteczniej odczytywać określone kodony w informacyjnym RNA. W rezultacie mogą one wytwarzać więcej białek wspierających wzrost i przeżycie guza.

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Jednocześnie METTL13 nie nasilał syntezy wszystkich białek bez wyjątku. Jego działanie dotyczyło ograniczonej grupy białek, z których znaczna część jest związana z rozwojem nowotworu i przeżyciem komórek.

Wyniki modeli przedklinicznych

Zmniejszenie ilości METTL13 lub jego usunięcie obniżało poziom KRAS i innych białek związanych z rozwojem raka oraz spowalniało wzrost guzów w kilku modelach przedklinicznych. W modelach raka płuc z mutacjami KRAS utrata METTL13 spowalniała również wzrost guzów, które już stały się oporne na inhibitor KRAS sotorasib, przywracała wrażliwość na leczenie i wydłużała przeżycie w tych modelach.

Naukowcy zauważyli również, że u pacjentów z wyższą aktywnością METTL13 w guzach odpowiedź na inhibitory KRAS była gorsza. Badacze podkreślają, że wyniki te mają charakter przedkliniczny i wymagają dalszej weryfikacji przed możliwym zastosowaniem w praktyce klinicznej. Kolejne badania powinny wyjaśnić, jak bezpiecznie wpływać na METTL13 oraz czy jego poziom może pomóc przewidywać skuteczność terapii ukierunkowanej na KRAS.

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