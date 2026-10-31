W Australii minister zdrowia Terytorium Północnego Steve Edgington przeprosił 12 ciężarnych kobiet dotkniętych naruszeniem prywatności w Royal Darwin Hospital. NT Health początkowo informował, że incydent dotyczył pięciu kobiet, jednak później przyznał, że poszkodowanych było 12, podaje ABC News.

NT Health wyjaśnił zmianę liczby tym, że do uzyskania dostępu do plików zawierających materiały dotyczące incydentu potrzebna była specjalistyczna pomoc IT. Niektóre kobiety dowiedziały się o naruszeniu dopiero po tym, jak skontaktowali się z nimi dziennikarze ABC. Według nadawcy część poszkodowanych mówiła, że odczuwała złość, strach i stres.

Podczas konferencji prasowej Edgington przeprosił i poinformował, że sprawę przekazano policji oraz komisarzowi ds. informacji Terytorium Północnego. Jednocześnie jedna z poszkodowanych skrytykowała słowa ministra o rzekomo proaktywnej reakcji resortu, wskazując, że pacjentki czekały dwa tygodnie na powiadomienie o incydencie.

Przepełniona kostnica i pleśń

Również w tym tygodniu związek zawodowy Health Services Union oświadczył, że pracownicy budynku patologii Royal Darwin Hospital fizycznie źle się czuli z powodu zapachu rozkładających się ciał z przepełnionej kostnicy. Według Billy'ego Elricka, sekretarza oddziału związku dla Australii Południowej i Terytorium Północnego, pracownikom wydawano odświeżacze powietrza i maski, jednak nazwał on sytuację niedopuszczalną.

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Związek poinformował także o długotrwałym problemie z pleśnią w placówce medycznej Casuarina Plaza i stwierdził, że NT Health ignorował ostrzeżenia dotyczące pleśni w szpitalu w Alice Springs. Edgington powiedział, że dowiedział się o problemie w Alice Springs we wtorek i polecił kierownictwu NT Health wyjaśnić okoliczności. W sprawie Casuarina Plaza stwierdził, że należy rozważyć alternatywne pomieszczenia dla personelu.

Opozycja domaga się dymisji

Minister odniósł się także do doniesień o domniemanym ataku na sześcioro pracowników oddziału ratunkowego szpitala w Katherine w niedzielę. Według twierdzeń, na które powołuje się ABC, pracownicy byli bici pięściami, kopani i gryzieni. Edgington oświadczył, że dowiedział się o tym zdarzeniu dopiero w środę, tłumacząc to opóźnieniem w przekazaniu zgłoszeń policji.

W czwartek liderka opozycji Selena Uibo wezwała Edgingtona do rezygnacji, oskarżając go o niewłaściwą reakcję na problemy systemu ochrony zdrowia. Minister w odpowiedzi skrytykował były laburzystowski rząd Terytorium Północnego za jego działania w tej dziedzinie.

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