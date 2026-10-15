Koordynujący minister zdrowia i opieki społecznej Nigerii Muhammad Pate oświadczył w Abudży, że choroby niezakaźne stały się jednym z najszybciej rosnących segmentów obciążenia chorobami w kraju. Jak stwierdził, system ochrony zdrowia potrzebuje pilnego przygotowania na ten trend, podaje Premium Times Nigeria.

Pate przemawiał 15 października podczas prezentacji książki o chorobach niezakaźnych i reformach ochrony zdrowia w Nigerii, zorganizowanej przez Health Reform Foundation of Nigeria. Wśród chorób, których rozpowszechnienie rośnie, wymienił nadciśnienie, cukrzycę, choroby sercowo-naczyniowe, udar, anemię sierpowatą, choroby nowotworowe i neurologiczne.

Jak wyjaśnił minister, wzrost jest związany ze zmianami stylu życia i starzeniem się społeczeństwa. Jednocześnie zaznaczył, że HIV, gruźlica i śmiertelność matek pozostają wyzwaniami dla kraju.

Oświadczenia o wynikach programów

Według Pate inicjatywa MAMII na rzecz ograniczenia śmiertelności matek i noworodków zmniejszyła śmiertelność matek o 22%, a śmiertelność noworodków o 10%. Powołał się także na dane z niedawnego mini badania demograficzno-zdrowotnego, które odnotowało wzrost odsetka porodów z udziałem wykwalifikowanych pracowników medycznych, objęcia opieką prenatalną oraz rozpowszechnienia antykoncepcji.

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Minister dodał, że według danych z badań wskaźnik zachorowalności na malarię spadł do 15% — najniższego poziomu od 20–30 lat.

Finansowanie i infrastruktura medyczna

Pate oświadczył, że udział budżetu federalnego przeznaczony na ochronę zdrowia wzrósł z około 3–4% do 6%. Według niego w ciągu trzech lat w Nigerii przeszkolono ponownie niemal 80 tys. pracowników podstawowej opieki zdrowotnej oraz podwojono limity przyjęć dla studentów medycyny i pielęgniarstwa.

Poinformował także o oddaniu do użytku trzech z sześciu specjalistycznych centrów medycznych w Azare, Enugu i Beninie, a także o ukończeniu dziesięciu centrów diagnostycznych z aparatami MRI, tomografami komputerowymi i laboratoriami cewnikowania. Osobno minister powiedział, że kampania Know Your Numbers objęła badaniami ciśnienia krwi, poziomu cukru, cholesterolu i antygenu swoistego dla prostaty 10 mln Nigeryjczyków.

Pate podkreślił, że dostępność cenowa leczenia ma kluczowe znaczenie, ponieważ choroby niezakaźne wymagają terapii przez całe życie. Według niego w ciągu ostatnich trzech lat do systemu ubezpieczeń dodano ponad siedem milionów osób za pośrednictwem Narodowego Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych.

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