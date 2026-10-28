Myszy laboratoryjne, którym przez trzy tygodnie podawano pestycyd rotenon, po roku bez leczenia mającego usunąć objawy zrównały się w testach ruchowych z grupą kontrolną w tym samym wieku. O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie iScience informuje ScienceAlert.

Naukowcy codziennie przez 21 dni podawali rotenon młodym dorosłym samcom myszy. Substancję tę stosuje się w modelach zwierzęcych, ponieważ może odtwarzać część zaburzeń charakterystycznych dla choroby Parkinsona, oddziałując na mitochondria — struktury komórkowe wytwarzające energię.

Stopniowa poprawa wyników testów

W ciągu pierwszych czterech tygodni od rozpoczęcia eksperymentu myszy narażone na rotenon pokonywały krótsze dystanse, poruszały się wolniej i gorzej utrzymywały równowagę na obracającym się pręcie. Mniej badały także otwarte obszary uniesionego labiryntu, co w eksperymentach wykorzystuje się jako wskaźnik zachowania lękopodobnego.

Podczas dłuższej obserwacji różnice stopniowo zanikały. Po około czterech miesiącach wyniki myszy w teście otwartego pola osiągnęły poziom kontroli. Po siedmiu miesiącach nie stwierdzono już statystycznie istotnej różnicy w teście na obracającym się pręcie, a po 12 miesiącach grupy nie różniły się także w testach zachowania lękopodobnego.

Zmiany w neuronach

Badacze zbadali część zbitą istoty czarnej — obszar śródmózgowia związany z kontrolą ruchu. Wkrótce po ekspozycji na rotenon liczba i gęstość komórek z markerem hydroksylazy tyrozynowej, enzymu niezbędnego do syntezy dopaminy, były o około 40% niższe. Jednocześnie inny, szerszy marker neuronów wskazał na zachowanie całkowitej gęstości tych komórek.

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Po 12 miesiącach liczba i gęstość komórek z hydroksylazą tyrozynową były porównywalne w obu grupach, chociaż intensywność sygnału enzymu u myszy po rotenonie pozostawała niższa. Badacze przypuścili, że niektóre ocalałe komórki mogły wytwarzać zbyt mało hydroksylazy tyrozynowej, by można było zidentyfikować je jako neurony dopaminergiczne.

Jednocześnie porównanie komplikowało starzenie się zwierząt: u myszy kontrolnych po 12 miesiącach gęstość komórek z tym markerem była o około 45% niższa niż na wczesnym etapie. Obie grupy z wiekiem gorzej wykonywały również test na obracającym się pręcie, dlatego zgodność ze starszymi myszami kontrolnymi nie oznaczała powrotu do młodszego stanu.

Ograniczenia badania

W badaniu uczestniczyły wyłącznie samce myszy, a analizy po 12 miesiącach obejmowały w grupach od trzech do ośmiu zwierząt, w zależności od pomiaru. Ponadto model z rotenonem nie odtwarza kilku cech choroby Parkinsona u ludzi, w tym znacznego nagromadzenia nieprawidłowo zmodyfikowanego białka alfa-synukleiny. Sam rotenon może także powodować osłabienie mięśni i ogólne pogorszenie stanu, co wpływa na testy ruchowe.

Autorzy podkreślili, że wyniki nie oznaczają bezpieczeństwa ekspozycji na pestycydy i nie podważają związku między kontaktem z nimi a ryzykiem choroby Parkinsona. Aby ocenić znaczenie tych danych dla ludzi, potrzebne są badania z udziałem ludzi lub badania ludzkich komórek i tkanek dopaminergicznych.

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