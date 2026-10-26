Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology opracowali wszczepialne urządzenie do długotrwałego dostarczania leków do mózgu, które potencjalnie może być stosowane po operacji usunięcia glejaka wielopostaciowego. Urządzenie ma zbiornik na lek i układ 24 miniaturowych przetworników ultradźwiękowych, które mają pomagać cząsteczkom rozprzestrzeniać się dalej w tkankach mózgu.

Jak podaje News-Medical, rozwiązanie nazwano LUCID — Long-term Ultrasound-enhanced Convective Injection Device. Jest to elastyczny implant o grubości arkusza grubego papieru: kaniulę do podawania leku wydrukowano w technologii 3D bezpośrednio na układzie przetworników ultradźwiękowych.

Jak działa urządzenie

Zbiornik LUCID mieści około 100 mikrolitrów płynu. Lek jest podawany przez pasywną pompę osmotyczną, a parametry oddziaływania ultradźwięków można bezprzewodowo dostosowywać przez Bluetooth. Urządzenie wyposażono także w niewielką baterię z możliwością bezprzewodowego ładowania.

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Fale ultradźwiękowe tworzą przepływy konwekcyjne, które mogą przenosić cząsteczki na większą odległość. Drgania mechaniczne mogą również tymczasowo zwiększać przepuszczalność bariery krew-mózg. Naukowcy oczekują, że umożliwi to zwiększenie zasięgu terapii w obszarze, w którym po operacji mogą pozostać komórki nowotworowe.

Wyniki pierwszych testów

W testach na żelowym modelu tkanki podawanie z użyciem ultradźwięków zapewniło znacznie szersze rozprzestrzenianie się cząsteczek niż bez ich zastosowania. System sprawdzono także na myszach, podając środek kontrastowy do MRI: po aktywacji układu ultradźwiękowego rozprzestrzeniał się on dalej w mózgu.

Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Device. Naukowcy zaznaczyli, że w przyszłości technologia mogłaby potencjalnie być wykorzystywana nie tylko dla małych cząsteczek, lecz także w immunoterapii, terapii z użyciem kwasów nukleinowych i terapiach genowych. Do zastosowania u pacjentów proponują umieszczenie kaniuli i układu ultradźwiękowego wewnątrz czaszki, a baterii oraz komponentów elektronicznych — na zewnątrz.

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