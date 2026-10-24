Międzynarodowa grupa interdyscyplinarna, zwołana przez Cystic Fibrosis Foundation, opracowała pierwsze kliniczne wytyczne dotyczące zdrowia reprodukcyjnego osób z mukowiscydozą. Jak informuje News-Medical, dokument opublikowano w sierpniu 2026 roku. Zaleca on rozpoczęcie rozmów o zdrowiu reprodukcyjnym w okresie dojrzewania i powracanie do tego tematu co najmniej raz w roku.

Planowanie ciąży i antykoncepcja

W wytycznych zaznaczono, że modulatory CFTR zmieniły możliwości reprodukcyjne wielu pacjentów z mukowiscydozą. Po zatwierdzeniu potrójnego połączenia elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor w USA w 2019 roku i w Wielkiej Brytanii w 2020 roku wskaźniki ciąż wśród kobiet z tą chorobą w tych krajach niemal się podwoiły.

Mukowiscydoza może powodować zagęszczenie śluzu szyjkowego, co utrudnia plemnikom dotarcie do macicy. Terapia modulatorami CFTR może poprawiać środowisko szyjki macicy, co może wyjaśniać wzrost płodności. Kobiety, które nie planują ciąży, nie powinny uważać mukowiscydozy za metodę zapobiegania poczęciu. Większość ma dostęp do szerokiego wyboru metod antykoncepcji, jednak lumacaftor/ivacaftor może zmniejszać skuteczność antykoncepcji hormonalnej.

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Opieka podczas ciąży

Ciąża u kobiet z mukowiscydozą nadal jest uznawana za ciążę wysokiego ryzyka ze względu na prawdopodobieństwo przedwczesnego porodu i cukrzycy ciążowej. Opieka przed poczęciem może obejmować ocenę czynności płuc, odżywienia, masy ciała, cukrzycy, innych chorób współistniejących, leków i suplementów. Pacjentkom i ich partnerom proponuje się także badania przesiewowe w kierunku nosicielstwa wariantów genetycznych oraz poradnictwo genetyczne.

U około 30–40% dorosłych z mukowiscydozą rozwija się cukrzyca związana z tą chorobą. Dlatego wytyczne zalecają wykonanie doustnego testu tolerancji glukozy przed ciążą oraz dodatkowe sprawdzanie poziomu glukozy w jej trakcie. Modulaty CFTR przenikają przez łożysko i dostają się do mleka matki, dlatego decyzje dotyczące leczenia podczas ciąży lub karmienia piersią należy podejmować wspólnie ze specjalistami w zakresie mukowiscydozy i opieki położniczej.

Płodność mężczyzn

Ponad 95% mężczyzn z mukowiscydozą nie może naturalnie począć dziecka, ponieważ rodzą się bez nasieniowodów. Jednocześnie większość z nich produkuje plemniki, dlatego biologiczne ojcostwo zwykle wymaga ich pobrania oraz zastosowania technik wspomaganego rozrodu, w tym zapłodnienia in vitro. Opisane pojedyncze przypadki wskazują, że chłopcy z mukowiscydozą, którzy byli narażeni na działanie modulatorów CFTR w życiu płodowym, rodzili się z zachowanymi nasieniowodami. Nie są to jednak duże badania, dlatego nie dają podstaw do wniosków dotyczących przyszłej płodności.

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