Naukowcy z Mass General Brigham, wykorzystując model dla USA, doszli do wniosku, że regularny screening raka wątroby u osób z marskością wątroby związaną z alkoholem może być opłacalny i wydłużać życie nawet przy niższym ryzyku choroby, niż przewidują obecne zalecenia. Jak informuje News-Medical, wyniki opublikowano w czasopiśmie Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Niższy próg ryzyka

Marskość wątroby związana z alkoholem jest późnym stadium uszkodzenia wątroby wskutek nadmiernego spożywania alkoholu, w którym zdrowa tkanka zostaje zastąpiona tkanką bliznowatą. Taki stan zwiększa ryzyko raka wątrobowokomórkowego — powszechnej formy raka wątroby.

Obecne zalecenia przewidują regularne badania głównie dla osób, których roczne ryzyko raka wątrobowokomórkowego przekracza 1%. Próg ten opiera się na starszych badaniach, w większości z udziałem pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby. Jednocześnie u osób z marskością wątroby związaną z alkoholem roczne ryzyko raka wątroby często jest niższe niż 1%.

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Zgodnie z wynikami modelowania badania dwa razy w roku były korzystne i opłacalne już przy rocznym ryzyku raka wątroby na poziomie 0,45%. Screening obejmuje badanie ultrasonograficzne i badanie krwi.

Wyniki modelowania

Autorzy wykorzystali model matematyczny z danymi z rzeczywistej praktyki screeningu i leczenia, aby zasymulować przebieg choroby u 50 mln hipotetycznych pacjentów w USA. Wyniki oceniano za pomocą wskaźnika lat życia skorygowanych o jego jakość.

Według obliczeń na każde 100 tys. pacjentów obserwacja zapewniała około 2083 dodatkowych lat życia wśród osób, które nadal spożywały alkohol, oraz 3357 wśród osób, które powstrzymywały się od alkoholu. Naukowcy zaznaczyli, że screening był opłacalny dla obu grup, ponieważ wczesne wykrycie guza otwiera dostęp do leczenia, które może wydłużyć życie.

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