Ministerstwo Zdrowia Cypru uruchomiło kampanię informacyjną, której celem jest promowanie porodów naturalnych i zmniejszenie liczby przedwczesnych porodów. Jak informuje Cyprus Mail, kampania będzie prowadzona przez cały listopad, w tym obejmie Światowy Dzień Wcześniaka, obchodzony 17 listopada.

Wskaźniki cesarskich cięć

Według danych ministerstwa w 2024 roku 61,8% porodów na Cyprze zakończyło się cesarskim cięciem. Odsetek przedwczesnych porodów wyniósł 13%.

Resort oświadczył, że przy braku wskazań medycznych do cesarskiego cięcia poród naturalny jest zasadniczo właściwym wyborem dla matki i dziecka. Ministerstwo zamierza obniżyć odsetek cesarskich cięć do poziomu poniżej 60% w 2026 roku.

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Informacje dla przyszłych matek

Kampania jest skierowana do kobiet w ciąży i ich rodzin. Wezwano je do odpowiedzialnego zapoznawania się z informacjami oraz omawiania danych naukowych z lekarzem i położną podczas przygotowywania indywidualnego planu porodu.

Ministerstwo przypomniało również, że wszystkie kobiety w ciąży na Cyprze mają dostęp do bezpłatnych konsultacji z położną środowiskową za pośrednictwem powszechnego systemu opieki zdrowotnej Gesy. Resort wezwał zainteresowane strony do wsparcia kampanii, podkreślając, że rzetelne informacje, wybory oparte na dowodach i współpraca mogą przyczynić się do ograniczenia medycznie nieuzasadnionych cesarskich cięć oraz zapobiegania przedwczesnym porodom.

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