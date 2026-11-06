Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło, w jakich przypadkach znieczulenie i sedacja są bezpłatne dla pacjentów

Znieczulenie i sedacja wykonywane w ramach Programu gwarancji medycznych nie wymagają dodatkowej opłaty ze strony pacjentów.

Informacja ta zawarta jest w wyjaśnieniu Ministerstwa Zdrowia.

„Znieczulenie i sedacja podczas zabiegów chirurgicznych, niektórych badań i procedur leczniczych są objęte Programem Gwarancji Medycznych (PGM). Oznacza to, że pacjenci mogą z nich skorzystać bezpłatnie w placówkach służby zdrowia, które zawarły odpowiednią umowę z Narodową Służbą Zdrowia Ukrainy (NSZU). Koszty tych usług pokrywa państwo” – zaznaczyło Ministerstwo Zdrowia.

W ministerstwie wyjaśniono, że znieczulenie zapewnia uśmierzenie bólu podczas zabiegów medycznych, a sedacja pomaga zmniejszyć niepokój i dyskomfort. Konieczność ich zastosowania oraz odpowiednią metodę określa lekarz w zależności od zabiegu, stanu pacjenta i wskazań medycznych.

Program gwarancji medycznych obejmuje znieczulenie, sedację lub opiekę anestezjologiczną podczas:

zabiegów chirurgicznych – operacji w szpitalu i w szpitalu jednodniowym, a także przeszczepów narządów;

zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych — w szczególności kolonoskopii, gastroskopii, histeroskopii, cystoskopii, bronchoskopii oraz niektórych zabiegów inwazyjnych w trakcie leczenia szpitalnego;

diagnostyki i leczenia chorób hematologicznych i onkologiczno-hematologicznych — w szczególności punkcji szpiku kostnego i lędźwiowej, trepanobiopsji oraz biopsji węzłów chłonnych;

udzielanie pomocy w przypadku ostrego udaru mózgu i zawału mięśnia sercowego — w szczególności podczas zabiegów inwazyjnych;

chemioterapii i radioterapii — podczas inwazyjnych procedur diagnostycznych i terapeutycznych wymagających zapewnienia anestezjologicznego;

porodów i leczenia niepłodności — podczas zabiegów operacyjnych, procedur położniczych oraz poszczególnych etapów stosowania technik wspomaganego rozrodu, w szczególności podczas przezpochwowej aspiracji pęcherzyków jajnikowych.

Z przyczyn medycznych podczas niektórych badań endoskopowych można również pobierać materiał biologiczny do badań histologicznych lub cytologicznych, a w poszczególnych przypadkach — przeprowadzać niezbędne zabiegi lecznicze.

W Ministerstwie Zdrowia zaznaczono, że w zależności od pakietu usług medycznych w wymaganiach mogą być stosowane różne sformułowania: znieczulenie miejscowe lub ogólne, sedacja, opieka anestezjologiczna lub asysta. Jednocześnie, jeśli usługa wchodzi w skład odpowiedniego pakietu Programu Gwarancji Medycznych i jest świadczona z przyczyn medycznych, pacjent nie powinien osobno płacić ani za znieczulenie, ani za sedację, ani za pracę lekarza anestezjologa.

Jeśli placówka medyczna żąda opłaty za znieczulenie, sedację lub pracę lekarza anestezjologa, które są przewidziane w odpowiednim pakiecie Programu Gwarancji Medycznych, pacjent może złożyć skargę do Narodowej Służby Zdrowia (NSZU).

W tym celu należy zadzwonić do centrum kontaktowego pod numer 16-77 lub wypełnić elektroniczny formularz skargi na oficjalnej stronie internetowej NSZU. W skardze należy podać nazwę placówki medycznej, okoliczności udzielenia pomocy oraz usługę, za którą żądano opłaty.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

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