Naukowcy pod kierownictwem Stanford Medicine opracowali wskaźnik oparty na spoczynkowym funkcjonalnym MRI, który może wykrywać podatność na spadek funkcji poznawczych i chorobę Alzheimera jeszcze przed pojawieniem się zauważalnych problemów z pamięcią. Jak podaje News-Medical, wyniki badania opublikowano 4 listopada w czasopiśmie Science Advances.

Porównano dwie grupy osób starszych

Naukowcy przeanalizowali dane z funkcjonalnego MRI 180 tak zwanych superagerów oraz 110 osób ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera. Za superagerów w tej pracy uznano osoby w wieku co najmniej 75 lat, których pamięć odpowiadała typowemu poziomowi 45-latków, a funkcje wykonawcze pozostawały prawidłowe dla ich wieku.

Badacze wykryli różnice w funkcjonalnej łączności mózgu — wzorcach aktywności i współdziałania jego różnych obszarów w stanie spoczynku. Na tej podstawie stworzyli skalę Alzheimer’s resilience-vulnerability connectome, czyli ARC. Odróżniała ona superagerów od uczestników z chorobą Alzheimera z około 85-procentową trafnością.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prognozę sprawdzono na ponad 1300 osobach

Następnie ARC zastosowano wobec ponad 1300 osób w wieku od 55 do 70 lat, które w chwili badania nie miały zaburzeń poznawczych. Wyższe wartości skali oznaczały aktywność mózgu bardziej podobną do aktywności u osób z chorobą Alzheimera, a niższe — bardziej podobną do wzorców superagerów.

Na początku obserwacji nie odnotowano wyraźnych różnic w testach poznawczych między grupami z różnymi wynikami ARC. Jednak w późniejszych danych osoby z wynikami bardziej podobnymi do choroby Alzheimera miały szybszy spadek wyników testów pamięci, uwagi i funkcji wykonawczych. Częściej wykrywano u nich również złogi amyloidu beta i stawiano diagnozę choroby Alzheimera. Najdłuższy okres obserwacji w dostępnych zbiorach danych wynosił 12 lat, choć dla większości uczestników trwał pięć–sześć lat.

Wskaźnik nie jest jeszcze diagnozą

Autorzy zaznaczyli, że ARC nie należy stosować jako testu diagnostycznego. Ich zdaniem może to być narzędzie do monitorowania stanu poznawczego i wczesnej oceny ryzyka. Według starszego autora pracy, docenta psychiatrii i nauk behawioralnych Yu Zhanga, zespół planuje zbadać, czy trening poznawczy może zmieniać ten wskaźnik. W tym badaniu nie testowano przezczaszkowej stymulacji magnetycznej ani treningu poznawczego jako sposobów zapobiegania spadkowi funkcji poznawczych.

Czytaj nas na