Naukowcy ze St. Jude Children's Research Hospital i Seattle Children's Hospital, wspólnie z Children's Oncology Group, ustalili, że zmiany genetyczne obecne w próbkach ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek B w chwili diagnozy mogą być związane z ryzykiem nawrotu u dzieci. Jak informuje News-Medical, znaczenie tych zmian zależy od genetycznego podtypu białaczki.

Ostra białaczka limfoblastyczna z komórek B jest najczęstszą chorobą nowotworową u dzieci. Przy obecnych metodach leczenia przeżywa ponad 90% pacjentów, jednak po powrocie choroby wyniki terapii są gorsze. Badacze uważają, że analiza cech genetycznych podczas ustalania diagnozy może pomóc dokładniej ocenić ryzyko nawrotu jeszcze przed rozpoczęciem leczenia.

Porównano próbki 183 pacjentów

Autorzy pracy porównali próbki DNA pobrane podczas pierwotnej diagnozy i po nawrocie w 183 przypadkach dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek B. Według źródła jest to największe badanie tego typu, które umożliwiło analizę zmian genetycznych na poziomie poszczególnych podtypów choroby.

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Badacze spodziewali się wykryć mutacje, które w równym stopniu zwiększają ryzyko nawrotu w różnych podtypach. Zamiast tego doszli do wniosku, że ryzyko zależy od konkretnej mutacji i innych cech genetycznych białaczki.

Różne ryzyko w podtypie ETV6::RUNX1

Jeden z przykładów dotyczy podtypu ETV6::RUNX1, który zwykle wiąże się z korzystniejszym rokowaniem. W obrębie tego podtypu pacjenci z fuzją eksonu 5 ETV6 z eksonem 4 RUNX1 mieli znacznie wyższe ryzyko nawrotu niż pacjenci z fuzją eksonu 5 ETV6 z eksonem 3 RUNX1. W pierwszej grupie nawrót następował także szybciej.

Porównanie genomowe wykazało również, że około 3% przypadków klinicznie sklasyfikowanych jako nawroty było biologicznie podobnych do nowych chorób nowotworowych niezwiązanych z pierwotną białaczką. Zdaniem autorów jest to ważne dla wyboru leczenia, ponieważ nowa choroba może nie wymagać protokołu o wysokiej intensywności stosowanego w przypadku nawrotu. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Blood.

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