Japońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji wezwało Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Zdrowia oraz Agencję ds. Dzieci i Rodzin do podjęcia działań wspierających badania lekarskie dzieci, które nie uczęszczają do szkoły. Informuje o tym The Japan Times.

Dane z badania rządowego

Zgodnie z badaniem opublikowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji, 5,7% uczniów szkół podstawowych i 19,9% uczniów szkół niższego szczebla średniego, którzy nie uczęszczają do szkoły, nie przeszło w ubiegłym roku wszystkich badań przewidzianych w szkolnych badaniach lekarskich.

Pierwsze rządowe badanie dotyczące badań lekarskich takich uczniów objęło ich udział od kwietnia do września ubiegłego roku w 19 szkołach podstawowych i 33 szkołach niższego szczebla średniego w 30 gminach w kraju. Wszystkie elementy badania lekarskiego przeszło 17,8% uczniów szkół podstawowych i 12,2% uczniów szkół niższego szczebla średniego spośród tych, którzy nie uczęszczają do szkoły.

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Badania oddzielnie od innych uczniów

W niektórych przypadkach z powodu braku badań lekarskich ze opóźnieniem wykrywano skoliozę i choroby nerek. Część gmin pozwala uczniom przejść badanie w szkole w dniu i o godzinie, kiedy nie spotkają innych dzieci, albo zgłosić się do lokalnych placówek medycznych.

W niektórych rejonach stan zdrowia tych dzieci jest monitorowany podczas wizyt domowych we współpracy z wydziałami pomocy społecznej władz lokalnych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji zwróciło się do trzech instytucji o poinformowanie gmin o tych praktykach oraz programach wsparcia rządu centralnego.

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