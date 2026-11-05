Do Centrum Medycyny Dziecięcej we Lwowie trafiła 9-miesięczna dziewczynka, która odniosła obrażenia w wyniku wypadku drogowego. Podczas jazdy niemowlę siedziało na kolanach ojca zamiast w foteliku samochodowym.

W tylną część samochodu, w której znajdowała się rodzina, uderzył inny pojazd. W wyniku uderzenia dziecko zostało rzucone na ojca, przednie siedzenie i drzwi. Dorośli nie odnieśli żadnych obrażeń.

Lekarze zdiagnozowali u dziewczynki wstrząs mózgu, zamknięty uraz czaszkowo-mózgowy oraz liniowe złamanie kości ciemieniowej. Operacja nie była konieczna — dziecko przeniesiono na oddział neurochirurgiczny w celu leczenia i obserwacji.

Lekarze podkreślają, że nawet podczas krótkich przejazdów niemowlęta powinny znajdować się w odpowiednich fotelikach samochodowych. Takie środki bezpieczeństwa mogą zapobiec poważnym urazom i uratować życie.

Źródło: Centrum Medycyny Dziecięcej we Lwowie.

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