Na Tajwanie w pierwszych 19 dniach października zarejestrowano 18 przypadków mpox — to najwyższy miesięczny wskaźnik od dwóch lat. Lokalne przypadki zakażenia są odnotowywane co tydzień przez siedem kolejnych tygodni, podaje Taipei Times, powołując się na tajwańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom.

Od początku roku, według stanu na poniedziałek, na Tajwanie odnotowano 52 przypadki mpox: 41 zakażeń wykryto w kraju, a kolejnych 11 przypadków było zawleczonych. Według dyrektora Centrum Wywiadu Epidemiologicznego Guo Hongweia, 16 z 18 przypadków zarejestrowanych w październiku dotyczyło wariantu wirusa Clade 1b, który po raz pierwszy wykryto w Demokratycznej Republice Konga we wrześniu 2023 roku.

Przypadki Clade 1b

Łącznie w tym roku 30 osób uzyskało dodatni wynik testu na Clade 1b. Wśród nich 22 przypadki były lokalne, a osiem zawleczone: sześć z Tajlandii i dwa z Hongkongu. Według danych z dochodzenia kontaktowego 16 osób z Clade 1b zarejestrowanych w październiku miało od 20 do 50 lat, wszystkie miały niezabezpieczone kontakty seksualne, a szczepienie przeciw mpox otrzymały tylko dwie osoby.

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Guo Hongwei oświadczył, że ryzyko transgranicznego rozprzestrzeniania się Clade 1b rośnie: potwierdzone przypadki tego wariantu zarejestrowano w 68 krajach i terytoriach. Zwrócił również uwagę na wzrost liczby przypadków mpox w części krajów Regionu Zachodniego Pacyfiku WHO.

Zalecenia dotyczące szczepień

Tajwańskie CDC poinformowało, że liczba przypadków odnotowanych w tym roku jest o około 20% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Urząd wezwał osoby kwalifikujące się do szczepienia do ukończenia cyklu dwóch dawek szczepionki. Według oceny CDC pełne szczepienie zapewnia około 90% ochrony, podczas gdy jedna dawka — od 40% do 80%.

Finansowane przez państwo szczepienia przeciw mpox na Tajwanie są prowadzone w 327 placówkach medycznych. CDC wezwało do zaszczepienia się osoby, które miały kontakty seksualne z wieloma partnerami, świadczyły usługi seksualne lub uprawiały seks w lokalach komercyjnych.

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