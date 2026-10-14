Naukowcy z Instytutu Wyss na Uniwersytecie Harvarda w USA wskazali gen SRSF1 jako potencjalny cel odmładzania komórek. W doświadczeniach na starych myszach nadekspresja SRSF1 z wykorzystaniem wirusa stowarzyszonego z adenowirusem spowalniała rozwój kruchości i wydłużyła medianę długości życia zwierząt o 14%, podaje News-Medical.

Algorytm do oceny wieku komórek

Zespół kierowany przez profesora genetyki George’a Churcha opracował algorytm uczenia maszynowego, który określa tak zwany wiek transkryptomiczny komórek na podstawie profili ekspresji genów. Model wytrenowano na fibroblastach skóry ludzkiej pozyskanych od dawców w różnym wieku, a następnie wykorzystano do przesiewu genów mogących wpływać na procesy starzenia.

Najwyższy wynik w przesiewie uzyskał SRSF1 — gen kodujący czynnik przetwarzania RNA. W starych fibroblastach jego nadekspresja zmniejszała oznaki starzenia komórkowego, sygnały zapalne i zaburzenia homeostazy białek, a także przywracała programy naprawy DNA. Jednocześnie komórki zachowywały charakterystyczny dla fibroblastów kształt oraz ekspresję genów związanych z ich wyspecjalizowanymi funkcjami.

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Badanie na myszach

Na potrzeby doświadczenia na zwierzętach gen SRSF1 dostarczono za pomocą wirusa stowarzyszonego z adenowirusem o tropizmie do wątroby. Autorzy zgłosili oznaki odmłodzenia wątroby oraz efekt ogólnoustrojowy: badane myszy wolniej stawały się kruche, a mediana długości ich życia była o 14% większa niż w grupie kontrolnej.

SRSF1 jest czynnikiem splicingu RNA: uczestniczy we włączaniu alternatywnych eksonów do części dojrzałych informacyjnych RNA, co może zmieniać funkcje syntetyzowanych białek. Naukowcy odnotowali wyraźną tendencję do zmian alternatywnego splicingu, jednak mechanizmy, za pośrednictwem których uruchamiają one złożony program odmładzania tkanek, wciąż wymagają zbadania. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Nature Aging.

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