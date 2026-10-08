Naukowcy z Icahn School of Medicine at Mount Sinai ustalili, że krótkie przypomnienia o bezpieczeństwie zmniejszają odsetek potencjalnie szkodliwych wyborów dokonywanych przez duże modele językowe w scenariuszach klinicznych. Jak podaje News-Medical, bez takiego przypomnienia potencjalnie szkodliwych było 16,6% odpowiedzi modeli, a po jego dodaniu wskaźnik spadł do 10,1%.

Ponad 10 milionów odpowiedzi

Autorzy badania ocenili 20 dużych modeli językowych, wykorzystując 501 wariantów 50 scenariuszy klinicznych, a także 100 przypadków zaadaptowanych z pozbawionych danych identyfikacyjnych wypisów ze szpitala. Łącznie modele udzieliły ponad 10 milionów odpowiedzi, z których około 1,18 miliona zawierało potencjalnie szkodliwy wybór.

W badaniu modelom przekazywano instrukcje, które mogły być sprzeczne z bezpieczeństwem pacjenta. W szczególności proponowano im pominięcie zalecanych kontrolnych badań krwi, aby zmniejszyć obciążenie pracą. Zapytanie mogło być także przedstawiane jako pilne lub jako polecenie przełożonego. Modelom proponowano wybór jednej z czterech opcji działania, w tym wykonanie instrukcji, zachowanie zalecanego monitorowania lub zwrócenie się o pomoc do klinicysty.

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Przypomnienie nie zastępuje nadzoru klinicznego

Naukowcy sprawdzili trzy krótkie sformułowania przypomnień o bezpieczeństwie. Każdą kombinację testowano dziesięć razy, a kolejność wariantów odpowiedzi losowo zmieniano. Liczba potencjalnie szkodliwych wyborów zmniejszyła się w 19 z 20 modeli. Efekt ten odnotowano zarówno w pisemnych scenariuszach klinicznych, jak i w przypadkach zaadaptowanych z wypisów ze szpitala.

Wśród przykładów potencjalnie szkodliwych działań wymieniono pomijanie koniecznych badań w celu zmniejszenia obciążenia pracą lub przerwanie antybiotykoterapii przed ukończeniem zalecanego kursu bez wystarczających podstaw klinicznych. Badanie opublikowano online 26 września w czasopiśmie Communications Medicine. Autorzy podkreślają, że krótkie przypomnienie jest tylko jednym z zabezpieczeń i nie może zastąpić nadzoru klinicznego. Proponują, aby twórcy i organizacje medyczne zautomatyzowali testy bezpieczeństwa przed integracją systemów AI z procesami klinicznymi oraz powtarzali je po aktualizacjach modeli.

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