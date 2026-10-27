Naukowcy z Uniwersytetu Aalto, korzystając z funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, ustalili, że u osób z bardziej nasilonymi cechami narcystycznymi wzorce aktywności mózgu były mniej podobne między uczestnikami podczas oglądania sytuacji, w których zagrożony był społeczny wizerunek innej osoby. O wynikach badania informuje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

Najpierw niemal tysiąc osób wypełniło ankietę online służącą ocenie narcystycznych cech osobowości. Z tej próby na fMRI zaproszono osoby z wysokimi wynikami takich cech, a grupę kontrolną utworzono z uczestników z niskimi wynikami. Ostateczny zbiór danych objął 58 osób.

Podczas skanowania uczestnicy oglądali nagrania wideo, w których zawodowy aktor opowiadał osobiste historie o wykluczeniu z grupy lub o podziwie, jakim był darzony w różnych okresach życia. Następnie inna osoba przedstawiała opinię, która zagrażała społecznemu wizerunkowi narratora: na przykład podawała w wątpliwość, czy podziw był zasłużony, lub sugerowała, że sam był winny swojego wykluczenia.

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Różnice w przetwarzaniu sytuacji społecznych

Autorzy skupili się na tak zwanej utracie twarzy — sytuacji, w której wizerunek, jaki dana osoba stara się utrzymać w interakcji społecznej, może zostać podważony. Według opisu badaczy odrzucenie takiego wizerunku może wywoływać lęk lub zakłopotanie nie tylko u osoby, której bezpośrednio dotyczy, ale także u obserwatorów.

U osób z mniej nasilonymi cechami narcystycznymi aktywacja w obszarach mózgu związanych z empatią była względnie podobna między uczestnikami. Różnice między grupami wykryto w strefach łączonych z interpretowaniem sytuacji społecznych i empatią poznawczą — rozumieniem perspektywy, myśli lub uczuć innej osoby.

Doktorant Matias Piispanen zauważył, że osoby z wieloma cechami narcystycznymi mogą inaczej dostrajać się do interakcji, zwracać uwagę na inne jej aspekty lub inaczej interpretować wydarzenia. Badacze nie wydali uczestnikom osobnego polecenia, aby współodczuwali z narratorem, chcąc ocenić ich spontaniczne przetwarzanie złożonej sytuacji społecznej.

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