Naukowcy z ETH Zurich przetestowali na myszach laboratoryjnych eksperymentalny bezprzewodowy implant, który może usuwać nadmiar glukozy z krwi. Urządzenie przekształca glukozę w nieszkodliwy glukonian za pomocą kontrolowanej reakcji chemicznej uruchamianej niewielką ilością energii elektrycznej, podaje Live Science.

Jak działa urządzenie

Reaktor o długości około 2,5 cm zawiera elektrodę z nanocząsteczkami złota i platyny osadzonymi w graficie filcowym. Reakcja zachodzi tylko przy wystarczającym zasilaniu, dlatego intensywność usuwania glukozy można regulować, zmieniając moc dostarczaną do implantu.

Urządzenie nie wymaga przewodowego zasilania. Zwykły smartfon przesyła energię o niskim poziomie w częstotliwości radiowej, a elektronika implantu przekształca ją w prąd stały, aby uruchomić reakcję. W połączeniu z ciągłym monitorem glukozy system otrzymuje dane o poziomie cukru w czasie rzeczywistym i dostosowuje moc przesyłaną przez telefon.

Wyniki testu na myszach

Przez sześć tygodni myszy z cukrzycą i otyłością, którym wszczepiono implant, miały stabilniejszy poziom glukozy niż zwierzęta nieleczone. Straciły także średnio 10% masy ciała. Jak podają badacze, regulowane włączanie i wyłączanie reakcji nie pozwalało, by poziom cukru spadł poniżej bezpiecznych wartości.

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Osobno zespół przetestował urządzenie w pojemniku z 5 litrami słodkiego roztworu — odpowiada to w przybliżeniu całkowitej objętości krwi człowieka. Implant również był w stanie kontrolować poziom glukozy w tym systemie. Autorzy podkreślają jednak, że taki test nie zastępuje badań na większych zwierzętach ani z udziałem ludzi.

Kolejne etapy badań

Współautor pracy, profesor biotechnologii i bioinżynierii Martin Fussenegger, oświadczył, że zespół musi jeszcze udowodnić, iż urządzenie jest zdolne przekształcać wystarczającą ilość glukozy w organizmie człowieka, przy zachowaniu bezpieczeństwa i skuteczności katalizatora w dłuższej perspektywie. Badacze planują kontynuować testy na innych zwierzętach laboratoryjnych, a następnie na ludziach.

Implant nie jest przeznaczony do zastąpienia zdrowej diety, aktywności fizycznej ani medycyny prewencyjnej. Twórcy postrzegają go jako możliwe uzupełnienie obecnie stosowanych metod leczenia cukrzycy typu 2 i otyłości.

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