Międzynarodowa grupa badaczy, w której znaleźli się naukowcy z Uniwersytetu w Nottingham i Uniwersytetu w Tsukubie w Japonii, odkryła nieznany wcześniej mikroorganizm o najmniejszym spośród zidentyfikowanych genomów. Archeona nazwano Candidatus Sukunaarchaeum mirabile, w skrócie Sukunaarchaeum. Jak informuje News-Medical, wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Current Biology.

Genom z 189 genami

Sukunaarchaeum należy do archeonów — grupy organizmów jednokomórkowych, które zasadniczo różnią się od bakterii. Jej genom ma rozmiar mniejszy niż połowa najmniejszego znanego wcześniej genomu archeonów i zawiera zaledwie 189 genów kodujących białka.

Mimo minimalnego zestawu genów w genomie zachowały się geny niezbędne do kopiowania DNA i wykorzystywania informacji genetycznej do syntezy białek. Mikroorganizm odkryto podczas analizy materiału genetycznego pojedynczych morskich mikroorganizmów — planktonu. Pokrewne sekwencje genetyczne w próbkach morskich wskazują, że Sukunaarchaeum może być częścią znacznie większej grupy organizmów, która dotąd pozostawała niemal niezauważona.

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Zależność od innych organizmów

Jednocześnie archeon utracił niemal wszystkie geny potrzebne do samodzielnego wytwarzania składników odżywczych i energii. Wskazuje to na jego znaczną zależność od innych organizmów w zapewnianiu zasobów potrzebnych do przetrwania.

Około jedną czwartą genomu Sukunaarchaeum stanowią geny niezwykle dużych białek błonowych, których funkcje nie zostały jeszcze ustalone. Podobne białka wykryto u niektórych pasożytniczych archeonów, dlatego badacze przypuszczają, że nowy mikroorganizm może istnieć jako pasożyt wewnątrz innego organizmu lub obok niego.

Naukowcy zidentyfikowali genom Sukunaarchaeum, jednak nie zaobserwowali jeszcze bezpośrednio samego organizmu ani nie ustalili jego gospodarza. W kolejnym etapie planują wyjaśnić, gdzie żyje archeon, od czego zależy i jak oddziałuje z innymi organizmami.

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