Naukowcy z Uniwersytetu Rockefellera stworzyli szczegółową mapę interakcji życiowo ważnych genów Mycobacterium tuberculosis — bakterii wywołującej gruźlicę. Badacze przeanalizowali 762 geny i wykryli niemal 6500 interakcji genetycznych, informuje News-Medical. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Nature.

Jak badano geny bakterii

Badanie genów niezbędnych bakterii do życia jest trudne, ponieważ ich całkowite wyłączenie może prowadzić do śmierci mikroorganizmu. Zespół zastosował zmodyfikowaną metodę interferencji CRISPR, czyli CRISPRi, która umożliwia obniżenie aktywności genów bez nieodwracalnej zmiany DNA.

Badacze opracowali podejście pozwalające jednocześnie hamować dwa geny. Porównywali wpływ zahamowania każdego genu osobno oraz obu razem na wzrost bakterii. Różnica między oczekiwanym a faktycznym wynikiem wskazywała na funkcjonalny związek między genami. Najpierw metodę dopracowano na pokrewnej bakterii modelowej Mycobacterium smegmatis, a następnie zastosowano ją wobec patogenu gruźlicy.

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Poszukiwanie kombinacji antybiotyków

Porównanie profili interakcji genów o znanych funkcjach i genów wcześniej niescharakteryzowanych pomogło wykryć nowe powiązania w procesach biologicznych bakterii. W szczególności kilka takich genów, według wniosków autorów, odgrywa ważną rolę w łańcuchu transportu elektronów, który pomaga komórce wytwarzać energię. Dodatkowe eksperymenty potwierdziły ich udział w działaniu jednego z głównych oddechowych kompleksów białkowych.

Naukowcy połączyli także dane genetyczne z prognozami struktur molekularnych uzyskanymi przez AlphaFold 3. Dostarczyło to dodatkowych informacji o możliwym wspólnym działaniu niektórych genów na poziomie molekularnym.

Autorzy pracy wykryli cztery synergiczne kombinacje leków. Wśród nich znalazło się połączenie eksperymentalnego związku z etambutolem, stosowanym antybiotykiem przeciwgruźliczym, które nasilało niszczenie bakterii. Badacze znaleźli również antagonistyczną kombinację, w której dwa leki osłabiały wzajemnie swoje działanie. Stworzona mapa została udostępniona innym naukowcom.

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