Naukowcy stworzyli jednokomórkowy atlas około miliona ludzkich neutrofili — najczęstszego rodzaju białych krwinek — i powiązali poszczególne profile aktywności genów ze wskaźnikami metabolicznymi, przebiegiem nowotworów oraz ryzykiem śmierci. O badaniu opublikowanym w czasopiśmie Nature Immunology informuje News-Medical.

Dane z 43 zestawów badań

Atlas SCAHN opracowano na podstawie 43 zestawów danych z jednokomórkowego sekwencjonowania RNA, obejmujących 781 próbek. Badacze przeanalizowali neutrofile z krwi pępowinowej i obwodowej, płuc, szpiku kostnego, okrężnicy, wątroby, śledziony i trzustki. W próbie znalazły się osoby zdrowe, a także pacjenci z infekcjami, chorobami autoimmunologicznymi, chorobami układu krążenia, cukrzycą i kilkoma rodzajami nowotworów.

Analiza wykazała, że różne podgrupy neutrofili odzwierciedlają etapy dojrzewania i aktywności immunologicznej. Niedojrzałe komórki z ekspresją genów AZU1 i LTF częściej wykrywano w szpiku kostnym, krwi pępowinowej i śledzionie. U mężczyzn bardziej wyraźne były sygnatury związane z niedojrzałymi neutrofilami, podczas gdy u kobiet częściej odnotowywano profile dojrzałych neutrofili oraz sygnatury związane z interferonem. Różnice te utrzymywały się po uwzględnieniu wskaźnika masy ciała, wieku i statusu palenia.

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Związki z ciężkością chorób i śmiertelnością

W przypadku ciężkiego COVID-19 i sepsy bakteryjnej częściej występowały podgrupy neutrofili z ekspresją MMP9, AZU1 i LTF. Niektóre sygnatury niedojrzałych i degranulujących neutrofili wiązały się z większą ciężkością stanu i śmiertelnością. Natomiast sygnatury związane z CD74 były powiązane z lepszymi wynikami.

Badacze przeanalizowali również 8 205 biopsji guzów z bazy The Cancer Genome Atlas, dane z Framingham Heart Study oraz elektroniczną dokumentację medyczną 430 588 pacjentów z dwóch baz danych. Poszczególne sygnatury genowe neutrofili powiązano z mniej korzystnymi wskaźnikami metabolicznymi, ryzykiem rozwoju cukrzycy, wyższym ryzykiem zgonu z wszystkich przyczyn oraz rozpoznaniem nowotworu w ciągu siedmiu lat. Jednocześnie nie stwierdzono istotnego związku z nowymi chorobami układu krążenia w tym okresie.

Wyższa liczba neutrofili we krwi, w tym w granicach normy i wśród osób bez chorób współistniejących na początku obserwacji, także wiązała się z podwyższonym ryzykiem kilku chorób przewlekłych, a w jednej z kohort Stanforda — z wyższą śmiertelnością. Autorzy podkreślają, że retrospektywny charakter analiz nie pozwala ustalić związku przyczynowo-skutkowego ani potwierdzić klinicznej wartości prognostycznej tych wskaźników. Do praktycznego zastosowania potrzebne są badania prospektywne.

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