Międzynarodowy zespół badaczy opracował około 500 modeli uczenia maszynowego do oceny ryzyka 20 powszechnych rodzajów raka. Modele wykorzystują regularnie gromadzone informacje medyczne, w tym historię choroby, dane dotyczące stylu życia oraz wyniki badań krwi. Wyniki prac przedstawiono na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej ESMO 2026, informuje News-Medical.

Dane prawie pół miliona uczestników

Do stworzenia modeli wykorzystano dane 463 620 uczestników UK Biobank, których obserwowano przez około 18 lat. W tym okresie raka zdiagnozowano u 57 055 osób. Algorytmy analizowały historię medyczną, styl życia, wyniki badań krwi, a także dane genetyczne i metabolomiczne.

Aby sprawdzić modele w różnych populacjach, badacze wykorzystali dane uczestników ze Szkocji i Walii, 42 036 osób z amerykańskiego programu All of Us oraz ponad 3 milionów osób z japońskiej bazy danych JMDC. Aby ograniczyć wpływ chorób już obecnych, lecz jeszcze niezdiagnozowanych, z odpowiednich modeli wykluczono przypadki raka wykryte w ciągu pierwszego roku.

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Wyniki różniły się w zależności od rodzaju raka

Według łącznego wskaźnika dla rodzajów raka, które można prognozować na podstawie rutynowych danych klinicznych, modele osiągnęły AUROC na poziomie 0,83 w horyzoncie 15 lat. Wskaźnik ten, w którym 0,5 odpowiada losowej prognozie, a 1,0 prognozie doskonałej, był wyższy niż wyniki tradycyjnych podejść statystycznych.

Najlepsze wyniki algorytmy uzyskały w przypadku raka płuc, przełyku i wątroby. Jednocześnie ich skuteczność była bardziej ograniczona w przypadku raka jajnika, piersi i szyjki macicy. W przypadku ostrej białaczki szpikowej oraz szpiczaka mnogiego wskaźniki pogarszały się przy dłuższym horyzoncie prognozowania, co według oceny badaczy może wskazywać na wykrywanie wczesnych oznak już istniejącej, lecz niezdiagnozowanej choroby.

Największą wartość prognostyczną miały rutynowe badania krwi i historia kliniczna. Dane genetyczne i metabolomiczne jedynie nieznacznie poprawiały wyniki. Autorzy wskazali, że w przypadku niektórych rodzajów raka takie modele mogą stać się niedrogim etapem wstępnej selekcji przed badaniami przesiewowymi. Jednocześnie, ponieważ badanie ma charakter retrospektywny, potrzebne są dalsze badania, aby ustalić, czy takie podejście pomoże wcześniej diagnozować raka i poprawić wyniki leczenia.

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