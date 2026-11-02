Naukowcy ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego oraz Szkoły Medycznej Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside zidentyfikowali nowe potencjalne cele dla leków przeciwwirusowych przeciw koronawirusom, w tym SARS-CoV-2. Odkryli miejsca wiązania wirusowego RNA z trzema białkami, których zakłócenie znacząco zmniejszało replikację wirusa w komórkach. Informuje o tym News-Medical.

Interakcje RNA i białek wirusowych

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature Communications. Zespół sporządził mapę wcześniej nieopisanych interakcji między RNA, z którego składa się genom SARS-CoV-2, a białkami uczestniczącymi w replikacji i regulacji wirusa. Chodzi o kofaktor prymazy NSP8, zależną od RNA polimerazę RNA NSP12 oraz białko nukleokapsydu N.

W badaniu zastosowano metodę eCLIP — wzmocnione sieciowanie i immunoprecypitację. Umożliwiła ona analizę interakcji białek z RNA w obrębie całego genomu wirusowego, a nie tylko w regionach wcześniej uznawanych za istotne.

W szczególności naukowcy ustalili interakcję białka N z regionem 5′ nieulegającym translacji na początku genomu wirusa. Region ten zawiera złożoną strukturę RNA występującą u wielu koronawirusów. Według autorów jego interakcja z białkiem N może regulować translację — proces syntezy białek na podstawie RNA.

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Badanie na komórkach

Naukowcy opisali również wcześniej nieznaną interakcję NSP12 z RNA kodującym wirusowe białko NSP3. Jak twierdzą, wskazuje to, że wirusowe RNA może pełnić funkcję regulacyjną, a nie tylko służyć jako matryca do syntezy białek.

Aby sprawdzić znaczenie zidentyfikowanych regionów, zespół wykorzystał locked nucleic acids — krótkie zmodyfikowane kwasy nukleinowe, zdolne do przyłączania się do określonych fragmentów RNA i utrudniania ich interakcji z białkami. Blokowanie takich regionów zmniejszało replikację wirusa w komórkach zwierzęcych, a podobne wyniki uzyskano również w komórkach płuc człowieka.

Autorzy uznają to za wczesne potwierdzenie koncepcji terapeutycznego oddziaływania na interakcje RNA i białek. Ponieważ część odpowiednich białek i sekwencji RNA jest zachowana wśród koronawirusów, takie cele mogą potencjalnie być mniej zależne od pojawiania się poszczególnych wariantów wirusa.

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