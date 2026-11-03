Naukowcy z Kompleksowego Centrum Onkologicznego Linebergera Uniwersytetu Karoliny Północnej ustalili, że białko odporności wrodzonej cGAS uczestniczy w regulacji poziomu cholesterolu wewnątrz komórek, wzrostu guzów i odpowiedzi na leczenie. Wyniki badania opublikowano 2 listopada 2026 roku w czasopiśmie Journal of Clinical Investigation, informuje News-Medical.

Nowa funkcja białka

cGAS jest znany przede wszystkim jako białko rozpoznające DNA w cytoplazmie komórki i uruchamiające odpowiedź immunologiczną. Badacze ustalili jednak, że działa ono także w jądrze: wiąże się z określonymi regionami genomu i wpływa na aktywność genów.

Zespół zmapował rozmieszczenie cGAS w genomie i określił geny, na które wpływa. Według autorów białko jest rekrutowane do określonych regionów genomowych przez inne białka związane z kontrolą wzrostu komórkowego i odpowiedzią na stres. Tam cGAS zwiększa produkcję białka LGALS3, które uczestniczy w regulacji cholesterolu i wpływa na zachowanie komórek oraz guzów.

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Cholesterol i wzrost guzów

Wykryty mechanizm zmniejsza produkcję acetylo-CoA, cząsteczki niezbędnej do syntezy cholesterolu. Przy braku cGAS komórki przeciwnie, gromadziły nadmiar cholesterolu. Zmieniało to skład błon komórkowych i aktywowało szlak sygnałowy, który wiąże się ze zwiększeniem rozmiaru komórek, wzrostem guzów i odpornością komórek nowotworowych na terapię.

W eksperymentach na komórkach nowotworowych i modelach mysich guzy pozbawione cGAS rosły szybciej i wykazywały wyższą aktywność tego szlaku regulacyjnego. Przywrócenie cGAS lub LGALS3 spowalniało wzrost guzów i zmniejszało gromadzenie cholesterolu.

Odpowiedź na terapię

Komórki nowotworowe z niedoborem cGAS okazały się również bardziej odporne na doksorubicynę i środki obniżające poziom cholesterolu. Przywrócenie cGAS lub LGALS3 usuwało tę odporność w badaniach. Autorzy podkreślają, że na razie nie mają leków do celowanej interwencji w ten mechanizm sygnałowy, lecz planują poszukiwać modyfikatorów chemicznych do badań przedklinicznych na różnych modelach zwierzęcych.

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