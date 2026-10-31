Naukowcy z Johns Hopkins University odkryli, że niektóre komórki siatkówki, które początkowo odbierają światło niebieskie, mogą podczas rozwoju wewnątrzmacicznego przekształcać się w czopki wrażliwe na światło czerwone i zielone. Jak podaje ScienceDaily, proces ten pomaga uformować foweolę, niewielki centralny obszar siatkówki odpowiedzialny za najostrzejsze widzenie centralne.

Rola kwasu retinowego

Naukowcy badali organoidy — miniaturowe modele ludzkiej siatkówki wyhodowane w laboratorium z komórek płodowych. Dzięki temu mogli przez kilka miesięcy obserwować zmiany, które trudno badać bezpośrednio podczas ciąży.

Człowiek ma trzy rodzaje czopków najbardziej wrażliwych na światło niebieskie, zielone lub czerwone. W foweoli występują czopki czerwone i zielone, natomiast nie ma tam czopków niebieskich. Taka organizacja komórek jest ważna dla szczegółowego widzenia centralnego potrzebnego między innymi do czytania i rozpoznawania twarzy.

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Według obserwacji zespołu w 10.–12. tygodniu rozwoju płodowego w foweoli występuje niewielka liczba niebieskich czopków. Do 14. tygodnia komórki te najwyraźniej stają się czopkami czerwonymi lub zielonymi. W procesie uczestniczą kwas retinowy — pochodna witaminy A — oraz hormony tarczycy. Rozkład kwasu retinowego ogranicza powstawanie niebieskich czopków w centrum siatkówki, a hormony tarczycy, jak przypuszczają autorzy, sprzyjają przekształceniu pozostałych komórek.

Alternatywa dla wcześniejszego modelu

Przez około 30 lat w nauce dominował model, zgodnie z którym niebieskie czopki pojawiające się w foweoli później przemieszczają się do innych części siatkówki. Nowe wyniki wspierają inne wyjaśnienie: przynajmniej część takich komórek zmienia swój typ. Jednocześnie badacze nie wykluczają, że niektóre komórki mogą również migrować.

Pracę opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences. Autorzy uważają, że lepsze zrozumienie rozwoju foweoli oraz udoskonalenie organoidów siatkówki mogą w przyszłości wspierać badania nad zastępowaniem komórek w przypadku zwyrodnienia plamki żółtej, jaskry i innych chorób z utratą wzroku. Jednocześnie wyniki nie oznaczają, że przyjmowanie suplementów witaminy A może poprawić ostrość wzroku u dorosłych.

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