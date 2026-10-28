Naukowcy z Uniwersytetu McGilla ustalili, że limfocyty T mogą rozpoznawać sztywność otaczających je tkanek. Te sygnały mechaniczne wpływają na to, czy komórki nabędą właściwości rezydujących w tkankach limfocytów T pamięci, które pozostają w organizmie po infekcji i szybko reagują na ponowne zagrożenie, informuje ScienceDaily.

Wpływ środowiska fizycznego

Wcześniej uważano, że rozwój rezydujących w tkankach limfocytów T pamięci jest określany głównie przez sygnały chemiczne. Nowe badanie, opublikowane w czasopiśmie Nature Immunology, wskazuje, że ważną rolę mogą odgrywać również fizyczne właściwości środowiska. Zdaniem autorów pracy adaptacja do silniejszych oddziaływań mechanicznych w tkankach może być istotna dla długotrwałego przeżycia takich komórek.

Naukowcy badali komórki odpornościowe pozyskane od ludzi i myszy. Umieszczano je w specjalnie zaprojektowanych żelach kolagenowych, które imitowały tkanki o różnej sztywności. Wraz ze wzrostem sztywności żelu limfocyty T częściej nabywały cech związanych z rezydującymi w tkankach komórkami pamięci.

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Dalsze kierunki badań

Autorzy planują znaleźć konkretny czujnik molekularny, za pomocą którego limfocyty T rozpoznają fizyczne właściwości swojego otoczenia. Zrozumienie, jak oddziaływanie mechaniczne przekształca się w zmiany zachowania komórek, może pomóc wyjaśnić mechanizmy tworzenia długotrwałej ochrony immunologicznej.

Badacze zauważają również, że wyniki mogą być ważne dla badań nad chorobami autoimmunologicznymi, alergiami i odrzucaniem przeszczepów. Osobno wskazują na możliwe znaczenie pracy dla immunoonkologii: guzy często mają zwartą strukturę, przez którą komórkom odpornościowym trudno przeniknąć do wnętrza.

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