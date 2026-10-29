Grupa badawcza Biomolecular Nanotechnology, kierowana przez profesor Aitziber L. Cortajarenę z CIC biomaGUNE, opracowała oparty na żelazie środek kontrastowy do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Przetestowano go na wyhodowanej w laboratorium ludzkiej tkance serca z oznakami włóknienia. Jak podaje News-Medical, substancja gromadziła się głównie w tkance włóknistej, a intensywność sygnału MRI rosła wraz z nasileniem włóknienia.

Alternatywa dla gadolinu

Badanie przeprowadzone we współpracy z grupą Any Villar z Instytutu Biomedycyny i Biotechnologii Kantabrii opublikowano w czasopiśmie Advanced Functional Materials. Autorzy postrzegają opracowanie jako możliwą alternatywę dla środków kontrastowych na bazie gadolinu, stosowanych w większości badań MRI z kontrastem.

Włóknienie serca jest jednym z czynników rozwoju niewydolności serca. Po uszkodzeniu mięśnia sercowego lub długotrwałym obciążeniu organizm uruchamia produkcję kolagenu, aby odbudować tkanki. W przypadku nadmiernego gromadzenia się kolagenu serce staje się sztywniejsze, przez co trudniej napełnia się krwią i ją pompuje.

Gadolin umożliwia uwidocznienie uszkodzonych obszarów, jednak jego stosowanie jest ograniczone u osób z niewydolnością nerek. Wiadomo również, że niewielkie ilości tego metalu mogą pozostawać w różnych tkankach przez lata, co ma znaczenie dla pacjentów wymagających powtarzanych badań MRI.

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Białko z nanoklasterami żelaza

Nowy materiał składa się ze specjalnie zaprojektowanego białka, które otacza i izoluje klastry atomów żelaza o rozmiarze około 1,4 nanometra. Według autorów związek jest stabilny, uwalnia bardzo mało żelaza i wykazał niską toksyczność dla komórek w przeprowadzonych eksperymentach. Można go również wytwarzać w środowisku wodnym bez toksycznych odczynników i ekstremalnych warunków.

W modelach tkanki włóknistej środek nie tylko sprawiał, że zmienione obszary były jaśniejsze w MRI, lecz także zmniejszał produkcję i gromadzenie kolagenu, zapobiegając wzrostowi sztywności tkanki. Badacze nazwali go materiałem teranostycznym, łączącym funkcje diagnostyczne i potencjalnie terapeutyczne.

Opracowanie testowano dotąd wyłącznie na ludzkich komórkach i tkankach w laboratorium. Kolejne etapy mają obejmować badania nad dystrybucją i wydalaniem substancji z organizmu, a także sprawdzenie jej działania na rzeczywistym skanerze MRI serca.

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