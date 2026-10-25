Nigeryjskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (NCDC) rozszerzyło wymóg składania deklaracji zdrowotnych przez podróżnych międzynarodowych po potwierdzeniu przypadku Eboli na Federalnym Terytorium Stołecznym kraju. O decyzji podczas briefingu w Abudży poinformował dyrektor generalny NCDC Jide Idris, podaje Premium Times Nigeria.

Powrót szerszych wymogów

Wcześniej wymóg deklaracji zdrowotnych obejmował wszystkich pasażerów międzynarodowych, jednak później ograniczono go do podróżnych z wybranych krajów powiązanych z ogniskami Eboli. Wśród nich były Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Po potwierdzeniu przypadku w Nigerii ograniczenie zostało zniesione.

NCDC przesłało zalecenia do Federalnego Urzędu Lotnisk Nigerii oraz Nigeryjskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dalsze instrukcje mają określić sposób realizacji tych działań we współpracy z liniami lotniczymi.

Kontrola na lotniskach i śledzenie kontaktów

Według Idrisa działania przygotowawcze skoncentrowano na pięciu międzynarodowych lotniskach — w Lagos, Abudży, Enugu, Kano i Port Harcourt. Służba sanitarna w portach współpracuje z pracownikami lotnictwa oraz służbami imigracyjnymi i celnymi, aby wzmocnić gotowość i kontrole w punktach wjazdu. Na granicach lądowych w działania te zaangażowani są także urzędnicy imigracyjni i celni.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W Lagos pracę służby utrudniają prace budowlane na lotnisku. NCDC planuje omówić te kwestie z władzami lotniczymi. Idris podkreślił również, że dostęp do stref o ograniczonym dostępie musi być zgodny z ustalonymi procedurami bezpieczeństwa.

Przypadek Eboli wywołany przez wirusa Bundibugyo potwierdzono 20 października. Według NCDC pacjentką była 42-letnia obywatelka Ugandy, która przybyła do Nigerii 3 października, a objawy wystąpiły u niej 6 października.

Pracownicy medyczni zidentyfikowali 53 kontakty pierwotne: 44 osoby związane z placówką medyczną, w której leczono pacjentkę, oraz dziewięć dodatkowych kontaktów. Do tych ostatnich należą w szczególności członkowie jej gospodarstwa domowego, osoby, które udzielały jej pomocy w innej placówce, oraz członkowie zespołu Federalnego Terytorium Stołecznego pobierającego próbki. Kontakty są monitorowane przez 21 dni — maksymalny okres inkubacji Eboli.

Czytaj nas na