W Norwegii badanie kliniczne NOPARK z udziałem 410 osób z wczesną chorobą Parkinsona nie potwierdziło korzyści ze stosowania rybozydu nikotynamidu (NR) w spowalnianiu postępu choroby. Wyniki badania, opublikowane w JAMA, opisuje News-Medical.

Badanie koordynowały Szpital Uniwersytecki Haukeland i Uniwersytet w Bergen. Uczestników w 11 norweskich ośrodkach losowo przydzielono do dwóch grup: jedna przez rok otrzymywała 500 mg NR dwa razy dziennie, a druga placebo. Ani uczestnicy, ani zespoły badawcze nie wiedzieli, kto otrzymuje lek.

Wyniki w skali objawów

Głównym kryterium była zmiana wyniku w skali MDS-UPDRS, która ocenia objawy i funkcjonowanie osób z chorobą Parkinsona: wyższy wynik oznacza bardziej nasilone objawy. Po 52 tygodniach wynik w grupie NR wzrósł średnio o 2,45 punktu, podczas gdy w grupie placebo prawie się nie zmienił.

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Skorygowana różnica między grupami wyniosła 2,72 punktu na korzyść placebo. Była istotna statystycznie, jednak pozostawała poniżej progu zwykle uznawanego za istotny klinicznie. Średnio wyniki uczestników przyjmujących NR były nieco gorsze niż w grupie placebo.

Wpływ na układ dopaminowy

Obrazowanie mózgu nie wykazało, aby NR spowalniał lub przyspieszał zmiany w układzie dopaminowym. Częstość zdarzeń niepożądanych była podobna w obu grupach.

Kierownik badania, profesor Charalampos Tzoulis, zaznaczył, że NR wpływał na metabolizm NAD, ale nie przełożyło się to na poprawę kliniczną. Badacze nie zalecają osobom z chorobą Parkinsona przyjmowania NR ani innych suplementów zwiększających poziom NAD poza kontrolowanymi badaniami klinicznymi.

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