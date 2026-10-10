Naukowcy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w USA wykryli związek między niższą gęstością mineralną kości kręgosłupa a zmianami w istocie białej mózgu, a także szybszym pogarszaniem się wyników testów poznawczych. O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie Radiology informuje ScienceAlert.

Dane 715 uczestników

Naukowcy przeanalizowali dane 715 uczestników długoterminowego projektu badawczego dotyczącego zdrowia. Uczestnicy przeszli tomografię komputerową klatki piersiowej oraz testy myślenia i pamięci. Kilka lat później wykonano im również badania obrazowe mózgu i ponownie oceniono funkcje poznawcze.

Aby określić gęstość mineralną kości na obrazach TK, zespół zastosował specjalnie opracowany algorytm sztucznej inteligencji. Niższe wskaźniki gęstości kręgów wiązały się z większą liczbą hiperintensywności istoty białej w określonych obszarach mózgu. Takie jasne obszary na obrazach mogą wskazywać na uszkodzenie tkanki mózgowej.

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Nie jest to dowód związku przyczynowego

Niższą gęstość kości powiązano także ze wskaźnikami anizotropii frakcyjnej istoty białej, będącej wskaźnikiem jej stanu strukturalnego. Obszary, w których odnotowano te oznaki, wcześniej wiązano z funkcjami wykonawczymi, pamięcią roboczą i uwagą. U osób z niższą gęstością kości szybciej pogarszały się również wyniki testów myślenia.

Autorzy podkreślają, że badanie nie dowodzi, iż osłabienie kości powoduje pogorszenie funkcji poznawczych. Ich zdaniem oba procesy mogą być powiązane ze wspólnymi metabolicznymi czynnikami starzenia, w tym insulinoopornością, dyslipidemią i zmianami menopauzalnymi. Badacze zaznaczyli, że TK klatki piersiowej może potencjalnie pomóc w ocenie ryzyka pogorszenia funkcji poznawczych, jednak do takich prognoz potrzebne są dalsze badania.

ScienceAlert

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