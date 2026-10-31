Naukowcy z Uniwersytetu Michigan w USA ustalili, że zastrzyki cząsteczki norryny zapobiegały utracie wzroku u szczurów, u których rozwinęła się cukrzyca. Jak podaje News-Medical, po rozwoju cukrzycy u zwierząt obniżał się poziom norryny, czemu towarzyszyło pogorszenie wzroku.

Ochrona siatkówki

Po zastrzykach norryny naukowcom udało się zapobiec utracie wzroku u szczurów z cukrzycą. Leczenie zmniejszało także utratę komórek nerwowych uczestniczących w widzeniu oraz zapobiegało obumieraniu komórek siatkówki i stanowi zapalnemu zarówno we wczesnych, jak i późnych stadiach cukrzycy.

Rozpoczęcie leczenia norryną już po wystąpieniu zaburzeń wzroku zapobiegało jego dalszemu pogorszeniu u zwierząt. Zespół badawczy zidentyfikował także szereg genów, na które wpływało leczenie, i nadal bada ich rolę w przywracaniu funkcji barierowej naczyń krwionośnych.

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Ograniczenia obecnych metod

Retinopatia cukrzycowa powstaje wskutek uszkodzenia naczyń krwionośnych siatkówki — światłoczułej tkanki znajdującej się w tylnej części oka. Przy niewystarczającej kontroli cukrzycy powikłanie to może prowadzić do ślepoty. Współczesne leczenie często jest ukierunkowane na czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego VEGF, którego nadmiar sprzyja powstawaniu patologicznych, nieszczelnych naczyń krwionośnych w siatkówce.

Leki anty-VEGF wymagają kilku iniekcji i nie zapewniają pełnej kontroli choroby u około połowy pacjentów poddawanych takiemu leczeniu. W poprzednich badaniach ta sama grupa wykazała, że norryna może niwelować wpływ VEGF na barierę naczyń krwionośnych w komórkach.

Według źródła praca laboratorium Davida Antonettiego przyczyniła się do określenia celów dla nowego podejścia do leczenia retinopatii cukrzycowej oraz do opracowania przez EyeBio i Merck badań klinicznych leków, które mogą zwiększać aktywność receptorów komórkowych reagujących na norrynę. Wszystkie opisane wyniki uzyskano w doświadczeniach na szczurach.

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