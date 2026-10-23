Norweskie badanie wykazało, że nieprawidłowy profil lipidowy i podwyższone skurczowe ciśnienie tętnicze mogą wyjaśniać część związku między cukrzycą a wyższą częstością pierwszego zawału serca. O wynikach pracy opublikowanej w European Heart Journal Open informuje News-Medical.

Naukowcy przeanalizowali dane 42 907 uczestników populacyjnego Tromsø Study w Norwegii w wieku od 35 do 104 lat. Dane zbierano w latach 1979–2016, a przypadki zawału śledzono do końca 2019 roku. W tym czasie nowy zawał wystąpił u 3942 uczestników, w tym u 357 osób z cukrzycą.

Różnice między kobietami a mężczyznami

Po skorygowaniu o wiek i rok urodzenia cukrzyca była związana z wyższą częstością zawału: ilorazy wskaźników zapadalności wynosiły 2,26 u kobiet i 1,84 u mężczyzn w porównaniu z osobami bez cukrzycy tej samej płci. Jednocześnie różnica między płciami nie była istotna statystycznie.

Po jednoczesnym uwzględnieniu tradycyjnych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca wskaźniki niemal się zrównały: 1,72 u kobiet i 1,67 u mężczyzn. Łączna korekta osłabiła związek między cukrzycą a zawałem o 33,6% u kobiet i o 15,9% u mężczyzn.

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Największy wkład w obu grupach miał wskaźnik stosunku triglicerydów do cholesterolu lipoprotein o wysokiej gęstości. W większości grup wiekowych mężczyźni z cukrzycą mieli najwyższe bezwzględne ryzyko zawału. Autorzy podkreślili, że wyniki opisują ryzyko względne, a nie jednakową bezwzględną częstość zawałów u kobiet i mężczyzn.

Zmiany przed rozpoznaniem

Niekorzystne wskaźniki lipidowe i podwyższone skurczowe ciśnienie tętnicze odnotowywano jeszcze przed rozpoznaniem cukrzycy. U kobiet, które później przeszły zawał, skurczowe ciśnienie było wyższe jeszcze przed wystąpieniem cukrzycy i nadal rosło po jej rozpoznaniu. Wskaźnik masy ciała u obu płci wzrastał do poziomu otyłości około 5–10 lat przed diagnozą, a następnie spadał.

Praca ma charakter obserwacyjny i nie dowodzi związków przyczynowo-skutkowych. Autorzy nie rozróżniali także cukrzycy typu 1 i typu 2, a u części uczestników wiek początku choroby mógł zostać określony nieprecyzyjnie.

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