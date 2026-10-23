W Norwegii badanie z udziałem 92 551 dzieci urodzonych o czasie wykazało, że mały rozmiar względem wieku ciążowego wiąże się z nieco niższymi wynikami testów z matematyki i czytania w klasach 5–9. Jednocześnie różnice związane z urodzeniem w 37. tygodniu ciąży w większości zmniejszały się do około piątego roku życia.

O wynikach pracy opublikowanej w American Journal of Obstetrics & Gynecology informuje News-Medical. Badacze wykorzystali dane z norweskiej kohorty Mother, Father and Child Cohort, łącząc je z medycznym rejestrem urodzeń oraz wynikami krajowych standaryzowanych testów.

Rozmiar względem wieku ciążowego a wyniki testów

Autorzy porównywali wiek ciążowy od 37 do 41 tygodni oraz rozmiar płodu, określany na podstawie masy urodzeniowej z uwzględnieniem czasu trwania ciąży i płci dziecka. Za małe względem wieku ciążowego uznano dzieci z wynikiem poniżej 10. percentyla, za odpowiedniej wielkości — od 10. do 90. percentyla, a za duże — powyżej 90. percentyla.

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Dzieci urodzone jako małe względem swojego wieku ciążowego stale osiągały niższe wyniki z matematyki i czytania w klasach 5–9. W testach z matematyki ich wyniki były o około 1,8–2,3 punktu niższe niż u dzieci o odpowiednim rozmiarze względem wieku ciążowego, w standaryzowanej skali o średniej 50. W przypadku dziewcząt związek ten z wynikami z matematyki był wyraźniejszy niż u chłopców.

Związek z terminem porodu słabł wraz z wiekiem

W porównaniu z dziećmi urodzonymi w 41. tygodniu, dzieci urodzone w 37. tygodniu miały niższe wskaźniki rozwoju językowego w wieku od sześciu miesięcy do trzech lat oraz rozwoju motorycznego od sześciu miesięcy do pięciu lat. Różnice te jednak słabły wraz z wiekiem i około piątego roku życia były minimalne.

W okresie dojrzewania wiek ciążowy prawie nie był związany z wynikami testów. Wyjątkiem był niewielki negatywny związek między urodzeniem w 37. tygodniu a wynikiem testu z języka angielskiego w piątej klasie. Autorzy podkreślili, że badanie ma charakter obserwacyjny i nie pozwala na wnioskowanie o związku przyczynowo-skutkowym. Wśród ograniczeń wymienili utratę części uczestników w dalszej obserwacji oraz wykorzystanie masy urodzeniowej jako wskaźnika rozmiaru płodu.

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