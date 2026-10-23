Firma Novartis przedstawiła w Toronto wyniki dwóch badań III fazy leku remibrutinib dla osób z rzutową postacią stwardnienia rozsianego. W badaniach lek zmniejszył roczną częstość nawrotów o odpowiednio 35,2% i 31,2% w porównaniu z zatwierdzonym lekiem Aubagio firmy Sanofi, informuje STAT News.

Wyniki REMODEL-1 i REMODEL-2

Remibrutinib oceniano w badaniach REMODEL-1 i REMODEL-2 z udziałem osób z rzutową postacią stwardnienia rozsianego. Prezentując dane na konferencji poświęconej stwardnieniu rozsianemu, neurolog z Uniwersytetu we Fryburgu Heinz Wiendl powiedział, że wskaźnik ten odpowiada w przybliżeniu jednemu nawrotowi na 13 lat.

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Porównanie z lekiem Roche

Eksperymentalny lek fenebrutinib firmy Roche w swoich własnych kluczowych badaniach zmniejszył częstość nawrotów o ponad 50% w porównaniu z Aubagio. Według publikacji remibrutinib ustąpił lekowi Roche pod tym względem, ale miał korzystniejszy profil bezpieczeństwa. Może to pomóc lekowi Novartis konkurować na rynku, zauważa STAT News.

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