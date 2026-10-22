Nowe badanie obserwacyjne z udziałem osób z migotaniem przedsionków i przebytym krwotokiem wewnątrzczaszkowym wykazało związek stosowania nowszych antykoagulantów z niższym ryzykiem udaru niedokrwiennego i śmierci. Jednocześnie w przypadku tych leków nie stwierdzono zwiększonego ryzyka kolejnego krwotoku do mózgu, informuje News-Medical.

Wyniki obserwacji

Badanie, opublikowane 21 października 2026 roku w czasopiśmie Neurology, objęło 1502 osoby o średnim wieku 78 lat. Wszyscy uczestnicy mieli migotanie przedsionków, a krwotok wewnątrzczaszkowy wystąpił u nich co najmniej cztery miesiące przed postawieniem tej diagnozy. Pacjentów obserwowano przez okres do dwóch lat.

Nowsze bezpośrednie doustne antykoagulanty — apiksaban, rywaroksaban, edoksaban i dabigatran — otrzymywało 15% uczestników. Kolejne 29% przyjmowało warfarynę, a 56% nie otrzymywało antykoagulantów. W trakcie badania udar niedokrwienny przeszło 57 osób, nowe krwotoki do mózgu wystąpiły u 45 osób, a 257 uczestników zmarło.

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Porównanie leków

Po uwzględnieniu wieku, wysokiego poziomu cholesterolu i nadciśnienia tętniczego badacze ustalili, że w ciągu roku po rozpoznaniu migotania przedsionków udar niedokrwienny wystąpił u mniej niż 1% pacjentów przyjmujących nowsze antykoagulanty. W grupie warfaryny odsetek ten wyniósł 2%, a wśród osób nieprzyjmujących antykoagulantów — 4%.

Nowy krwotok wewnątrzczaszkowy odnotowano u 1% uczestników przyjmujących nowsze leki, u 3% pacjentów przyjmujących warfarynę oraz u 2% osób bez terapii antykoagulacyjnej. W pierwszym roku z przyczyn niezwiązanych z udarem zmarło 5% uczestników w grupie nowszych leków, 9% w grupie warfaryny oraz 15% wśród osób, które nie otrzymywały antykoagulantów.

W porównaniu z nieprzyjmowaniem antykoagulantów stosowanie nowszych leków wiązało się z obniżeniem ryzyka udaru niedokrwiennego o 83% i ryzyka śmierci o 80%. Stosowanie warfaryny powiązano z obniżeniem ryzyka udaru niedokrwiennego o 51% i śmierci o 40%, ale także ze zwiększeniem ryzyka krwotoku do mózgu o 85%. Autorzy podkreślają, że ze względu na obserwacyjny charakter pracy wskazuje ona na związek, a nie dowodzi, że leki bezpośrednio spowodowały wykryte różnice. Wyniki nie dotyczą również osób, które przeszły udar lub zmarły w ciągu pierwszych trzech miesięcy po rozpoznaniu migotania przedsionków.

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